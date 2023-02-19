Üretim şantiyesine Büyükkılıç denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte kente gelen yardımların depolandığı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait asfalt üretim şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta depremin ilk anlarından itibaren Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesinin tüm birimleri ile seferberlik başlatan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesinde bizzat çalışmaları koordine etmeyi ve yapılması gerekenleri tespit etmeyi sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile koordineli bir şekilde çalışmalar yapan Başkan Büyükkılıç, kent merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek gerekli koordineyi sağlıyor.

Büyükkılıç, bu kapsamda Başkan Güngör ile birlikte kente gelen yardımların depolandığı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait asfalt üretim şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.

Büyükkılıç, inceleme sonrası değerlendirmelerde bulunarak, Kahramanmaraş ve diğer depremden etkilenen illerde devlet millet dayanışması ile yaraların en kısa sürede sarılacağına inandıklarını kaydetti.

Bölgede üstün bir gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve gönüllü vatandaşlara teşekkür eden Büyükkılıç, “Biz birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye’yiz. Bu afetin yaralarını hep birlikte saracağız inşallah” dedi.