Son Dakika

Üretim Kooperatiflerinden Başkan Gürün’e teşekkür ziyareti

Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kurulan Tarımsal Güçbirliği Kooperatifi ve ortakları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulundu

GÜNDEM 22.03.2024, 14:19
Üretim Kooperatiflerinden Başkan Gürün’e teşekkür ziyareti

Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kurulan Tarımsal Güçbirliği Kooperatifi ve ortakları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ve veda ziyaretine Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ve Güçbirliği ortağı Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim Ve Pazarlama, Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma, Karabörtlen Tarımsal Kalkınma, Marmaris Makko Kadın Girişimi İşletme, Marmaris Tarımsal Kalkınma, Yerkesik Tarımsal Kalkınma, Beyobası Tarımsal Kalkınma, Datça Sındı Tarımsal Kalkınma kooperatifleri katıldı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ SAYESİNDE MUĞLA’DA TARIMDA ÜRETİCİLERE GÜVEN GELDİ”

Muğla’nın Büyükşehir Belediyesi olması sonrası tarımda çok önemli hizmetlerin olduğunu söyleyen Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk tüm bu yapılan hizmetler ve Muğla’ya katkıları için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirtti. Fatih Öztürk; “Muğla tarımda Büyükşehir Belediyemizle büyük bir atılım yaptı. Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezinden tarım, gıda analiz laboratuvarlarına, meyve sebze kurutma tesisinden deneme bahçelerine, en önemlisi de üretim kooperatiflerini tek çatı altında toplamasıyla son 10 yılda tarımsal üretimde çok büyük hizmetler gerçekleştirildi. Örneğin Tarımsal Güçbirliğimiz ile Muğlamızın verimli topraklarında üretilen çağla turşusu İsviçre, İngiltere, Almanya, Fransa’ya, Dalaman yerel susamından 3 ton tahin de İspanya, Fransa ve Kore’ye satıldı. Tüm bu hizmetler üreticimizin desteklenmesi, kooperatiflere güvenmesi yani Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile oldu. Bugün kooperatif başkanlarımızla beraber Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür bir nevi de veda ziyaretinde bulunduk. Bugüne kadar Muğla’ya verdiği tüm hizmetler ve tarım alanında sağladığı büyük katkılar için Osman başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

“GELECEĞİN TARIMDA, UMUDUN BU TOPRAKLARDA OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Muğla’nın verimli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kenti olduğunu her zaman dile getirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün geleceğin tarımda umudun bu topraklarda olduğunu bildiklerini belirtti ve kooperatif başkanlarına ziyaretleri için teşekkür etti.

Başkan Gürün; “2014 yılında Büyükşehir olduğumuzda üreticilerimize “Toprağını Satma ürününü sat” dedik çünkü verimli toprakları ile Muğlamız çok önemli bir tarım kenti. Daha sonra tarım için projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Toprağımızın analizini yaparak hangi ürünün yetişeceğine, daha fazla verimin nasıl alınacağını üreticilerimizin bilmesi için Toprak Analiz laboratuvarını, ata tohumlarımız için de ülkemizin en kapsamlı yerel tohum merkezini kurduk. Yani tarımsal üretiminde altyapısını yaptık. Fidan desteği, kaba yem desteği, özellikle kadınlarımızın üretime katılması için hazırladığımız projeler koku vadisi, alım garantili üretim, kıl keçisi, ipekböcekçiliği desteklemeleri ve daha birçok projeyle verimli topraklarımızda üretimin artmasını sağladık. En önemli projelerimizden biri de kooperatiflerimizi tek çatı altında toplamaktı. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını fazlasıyla alması, kooperatiflere güvenmesi için Güçbirliği’mizi kurduk. Şimdi Muğla’da ürettiğimiz ürünlerin dünya pazarına satılmasının ve üreticimizin kazanmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tarımsal üretimin en büyük gücü olan kooperatif başkanlarımıza bu süreçteki yoldaşlıkları için ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” dedi. 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13