Üretim Kooperatiflerinden Başkan Gürün’e teşekkür ziyareti

Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kurulan Tarımsal Güçbirliği Kooperatifi ve ortakları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ve veda ziyaretine Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ve Güçbirliği ortağı Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim Ve Pazarlama, Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma, Karabörtlen Tarımsal Kalkınma, Marmaris Makko Kadın Girişimi İşletme, Marmaris Tarımsal Kalkınma, Yerkesik Tarımsal Kalkınma, Beyobası Tarımsal Kalkınma, Datça Sındı Tarımsal Kalkınma kooperatifleri katıldı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ SAYESİNDE MUĞLA’DA TARIMDA ÜRETİCİLERE GÜVEN GELDİ”

Muğla’nın Büyükşehir Belediyesi olması sonrası tarımda çok önemli hizmetlerin olduğunu söyleyen Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk tüm bu yapılan hizmetler ve Muğla’ya katkıları için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirtti. Fatih Öztürk; “Muğla tarımda Büyükşehir Belediyemizle büyük bir atılım yaptı. Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezinden tarım, gıda analiz laboratuvarlarına, meyve sebze kurutma tesisinden deneme bahçelerine, en önemlisi de üretim kooperatiflerini tek çatı altında toplamasıyla son 10 yılda tarımsal üretimde çok büyük hizmetler gerçekleştirildi. Örneğin Tarımsal Güçbirliğimiz ile Muğlamızın verimli topraklarında üretilen çağla turşusu İsviçre, İngiltere, Almanya, Fransa’ya, Dalaman yerel susamından 3 ton tahin de İspanya, Fransa ve Kore’ye satıldı. Tüm bu hizmetler üreticimizin desteklenmesi, kooperatiflere güvenmesi yani Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile oldu. Bugün kooperatif başkanlarımızla beraber Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür bir nevi de veda ziyaretinde bulunduk. Bugüne kadar Muğla’ya verdiği tüm hizmetler ve tarım alanında sağladığı büyük katkılar için Osman başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

“GELECEĞİN TARIMDA, UMUDUN BU TOPRAKLARDA OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Muğla’nın verimli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kenti olduğunu her zaman dile getirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün geleceğin tarımda umudun bu topraklarda olduğunu bildiklerini belirtti ve kooperatif başkanlarına ziyaretleri için teşekkür etti.

Başkan Gürün; “2014 yılında Büyükşehir olduğumuzda üreticilerimize “Toprağını Satma ürününü sat” dedik çünkü verimli toprakları ile Muğlamız çok önemli bir tarım kenti. Daha sonra tarım için projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Toprağımızın analizini yaparak hangi ürünün yetişeceğine, daha fazla verimin nasıl alınacağını üreticilerimizin bilmesi için Toprak Analiz laboratuvarını, ata tohumlarımız için de ülkemizin en kapsamlı yerel tohum merkezini kurduk. Yani tarımsal üretiminde altyapısını yaptık. Fidan desteği, kaba yem desteği, özellikle kadınlarımızın üretime katılması için hazırladığımız projeler koku vadisi, alım garantili üretim, kıl keçisi, ipekböcekçiliği desteklemeleri ve daha birçok projeyle verimli topraklarımızda üretimin artmasını sağladık. En önemli projelerimizden biri de kooperatiflerimizi tek çatı altında toplamaktı. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını fazlasıyla alması, kooperatiflere güvenmesi için Güçbirliği’mizi kurduk. Şimdi Muğla’da ürettiğimiz ürünlerin dünya pazarına satılmasının ve üreticimizin kazanmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tarımsal üretimin en büyük gücü olan kooperatif başkanlarımıza bu süreçteki yoldaşlıkları için ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.