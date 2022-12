Üretim fidanlığında yetişiyor Kocaeli'yi yeşillendiriyor

Kocaeli Büyükşehir tarafından üretilen on binlerce fidan çeşitli projelerde ve yeşil alanlarda kullanılarak şehri yeşillendiriyorKOCAELİ (İGFA) - Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üretim Fidanlığı, içerisinde çeşitli türlerde toplam 80 bin bitkiyi barındırıyor. Üretim fidanlığından her yıl on binlerce fidan, Kocaeli’nin çeşitli bölgelerindeki fen işleri, yapı işleri projelerinde ve yeşil alanlarda kullanılarak şehri yeşillendiriyor.

Kullar Üretim Fidanlığında tohum, çelik, aşı ve yarı mamul bitkilerden üretim yapılıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı burada Çınar, Ihlamur, Dişbudak, Akçağaç, meyve fidanları ile diğer pek çok türdeki bitkinin üretimini yapıyor. Fidanlıkta replikaj ve saksıda olmak üzere iki çeşit üretim yapılıyor.

Fidanlıkta bulunan fidan ve diğer bitkilerin bakımları aylık ve günlük olarak düzenli bir şekilde yapılıyor. Bakımlar kapsamında sulama, gübreleme ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, fidanlıkta bitkilerin daha rahat yetişebilmesi için yabani ot mücadelesi ve mekanik bakım çalışması da yapıyor. Bitkiler çelik tohum ve aşı ile saksıda büyütüldükten belli bir süre sonra şehir genelindeki ihtiyaç olan bölgelere kullanılıyor.