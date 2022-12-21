Üretilen ürünler MEB Pasaj'dan satılacak

Olgunlaşma enstitüleri, mesleki ve teknik eğitim okulları, halk eğitimi merkezleri ile özel eğitim meslek okullarında üretilen ürünlerin PttAVM aracılığıyla tüm dünyaya açılmasını sağlayan MEB Pasaj platformu kamuoyuna tanıtıldı.ANKARA (İGFA) - MEB Pasaj projesi; eğitim kurumlarının kapasitesinin genişlemesi, yaparak öğrenme sürecinin üretime dönüşmesi, kadınların ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin desteklenmesi ve üretim döngüsüne katılması, kültürel mirasın dünyaya tanıtılması amacıyla hayata geçirildi.

Proje kapsamında olgunlaşma enstitüleri, mesleki ve teknik eğitim okulları, halk eğitim merkezleri ile özel eğitim meslek okulları bünyesindeki 541 mağaza PttAVM bünyesindeki MEB Pasaj sistemine kaydedildi ve tüm mağazalara PTT tarafından e-ticaret eğitimi verildi. Meb Pasaj'da yaklaşık 5 bin ürün paylaşıldı.

MEB Pasaj tanıtım töreninde Bakanlık olarak bir taraftan eğitim hizmeti verirken diğer yandan da beşeri sermayenin niteliğini artırmak için son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devasa yatırımlar yapıldığını anlatan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; "eğitim, üretim, istihdam" zincirini güçlendirmek için büyük gayret sarf ettiklerini belirtti.

Bakan Özer, 2018 yılında 200 milyon olan cironun bugün 2022 yılının 11 aylık döneminde 2 milyar lira üretim kapasitesine ulaştığının altını çizerken, bu üretimden elde edilen yaklaşık 100 milyon liralık kısmının öğrencilere, 200 milyon liranın da öğretmenlere katkı payı olarak dağıtıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde olgunlaşma enstitülerindeki inovatif yaklaşımın ilk olarak Bohça markasıyla İstanbul İstiklal Caddesi'nde açılmasıyla üretim motivasyonunun arttığını belirten Bakan Özer, 1000 HEM'de çok ciddi üretimler yapıldığını vurgulayarak ,"Bu üretim kapasitesini farklı bir evreye taşımada bugün yeni bir adım daha atıyoruz. Artık PTT AVM'nin içinde ilk kez Millî Eğitim Bakanlığının ürettiği ürünleri e-ticaret kanalıyla tüm Türkiye'ye aynı zamanda PTT yurt dışıyla da bağlantılı olduğu için yurt dışına da ulaştıracağız. Böylece eğitim-üretim çevrimini çok daha güçlü bir şekilde genişletme, kapasitesini artırma fırsatını elde etmiş olacağız." dedi.

"MEB PASAJ, BİR BAKIMA SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yaptığı konuşmada, günümüzde dijitalleşmenin yoğun ve hızlı bir şekilde gelişmesi sonucu elektronik ticaretin de her yıl katlanarak arttığına işaret ederek, elektronik ticarette tüketicilerin 24 saat boyunca istedikleri anda istedikleri ürüne kolayca ulaşabildiğini kaydetti. Karaismailoğlu, bu kapsamda MEB Pasaj sayesinde eğitimden üretime, özel çocukların ve kadınların istihdamına da katkı sağlanacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, özel eğitim kurumlarının mağazalarından 6 ay komisyon ve kargo ücreti alınmayacağını vurgulayarak, mebpasaj.pttavm.com adresi üzerinden MEB ürünleri için özel bir bölüm açtıklarını, istihdamı güçlendireceğine inandığımız bu adımdan ötürü son derece memnun olduklarını söyledi.