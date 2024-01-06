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Üreticinin yüzü Denizli Büyükşehir ile gülmeye devam edecek

GÜNDEM 06.01.2024, 18:30
Üreticinin yüzü Denizli Büyükşehir ile gülmeye devam edecek

Tohumdan tarımsal sulamaya, zeytinyağı üretim tesisinden mera ıslah çalışmalarına, bugüne kadar çiftçi ve üreticilere yönelik onlarca destek projesi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Osman Zolan, yeni yılda da tarım ve hayvancılık desteklerinin süreceğini belirterek, “Üreticinin yüzü 2024’te de Büyükşehir ile gülecek” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenerek tarım ve hayvancılıkta yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla bugüne kadar onlarca destek projesi hayata geçirdi. Özellikle 2014’te “Büyükşehir” statüsü kazanan Denizli’de tohum desteğinden bal ormanına, damızlık koç ve teke hibesinden, mera ıslahına çiftçi ve üreticinin birçok ihtiyacına çare olan Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık desteklerine yeni yılda da devam edecek. Bugüne dek kent genelinde; 290 bin metre tarımsal sulama borusu desteği veren, meralarda hayvanların sulaması için de 18 adet rüzgar gülü inşa eden Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 400 arı yetiştiricisine ekipman desteği sağladı, bunun yanında kentte arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin kalitesinin artırılması amacıyla Tavas ve Çal ilçesinde bal ormanı kurma projesini hayata geçirdi.

Beyağaç ilçesinde günlük 60 ton kapasiteli Zeytinyağı Üretim Tesisini kısa süre önce hizmete alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Serinhisar ilçesinde ise Flake Üretim Tesisi yapımında son aşamaya geldi. DTB işbirliği ile Denizli Merkez ve Çivril Lisanslı Depoculuk Tesisi inşasını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin korkulu rüyası zararlılara karşı da örnek çalışmalara imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesi daha sağlıklı, kaliteli ve verimli tarımsal üretim yapılması için kimyasal ilaçlama yerine biyoteknik mücadele destekleri verdi. Çiftçilere yönelik makine ve ekipman desteğine de büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda tohum eleme, silaj paketleme, ceviz soyma, ceviz kurutma, ceviz tasnifleme ve ilaçlama makineleri ile su tankeri, süt soğutma tankı, katı gübre dağıtma römorku ve küçükbaş hayvan yıkama makinesini üreticilerin hizmetine sundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve DTB işbirliğinde üreticilere yüzbinlerce ceviz fidanı dağıtan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca çiftçilere sertifikalı yağlık ayçiçeği, silajlık mısır, buğday, arpa, tritikale, Macar fiği ve nohut tohumu ile zeytin fidanı destekleri verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tarım ve hayvancılığın gelişerek üreticilerin daha çok kazanması için bugüne kadar kent genelinde onlarca destek projesi hayata geçirdiklerini söyledi. Tarım ve hayvancılığa yönelik destek projelerinin 2024 yılında da artarak süreceğini kaydeden Başkan Zolan, “İnşallah çiftçi ve üreticilerimize nefes aldıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi. Çiftçi ve üreticilerin tüm ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmeye gayret edeceklerini belirten Başkan Zolan, şunları söyledi: “Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah birlikte başarmaya devam edeceğiz. Allah’ım hep beraber daha nice güzel işler yapmayı nasip etsin.”
 

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