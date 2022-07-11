Üreticilere 'büyük' katkı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projesi kapsamında yerli üreticilere verdiği destekleri çeşitlendirerek sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) iş birliği ile Başkent’te kimyon, soğan ve üzüm yetiştiriciliği yapmak isteyen yerli üreticilere yönelik ‘Ankara’da Soğan, Kimyon ve Üzüm Üretim Teknikleri Çiftçi Eğitim Programı’ düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarımını kalkındıracak ve yerli üreticiye katkı sağlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Gıda Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) iş birliğiyle “Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevresinde Kentsel Tarımın ve Kırsal Yaşamın Güçlendirilmesi Projesi”ni hayata geçiren ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yerli üreticilere yönelik şimdi de ‘Ankara’da Soğan, Kimyon ve Üzüm Üretim Teknikleri Çiftçi Eğitim Programı’ düzenledi.

5 ÜRÜN, 5 İLÇE, 5 KOOPERATİF

Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu bilgileri verdi: “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile beraber bir projeye başladık. Bu proje kısaca ‘5 ürün, 5 ilçe, 5 kooperatif’ dediğimiz bir çalışma. Bu çalışmanın içerisinde eğitim faaliyetlerimiz var. Projede yer alan ürünleri daha kaliteli ve daha standartlara uygun nasıl üretebiliriz işte bunları bu eğitimlerle geliştireceğiz. Hedefimiz şu; Ankaralı üreticilerin, küçük aile işletmelerinin para kazanmasını sağlamak. Ürününüz çok kaliteli olabilir ama pazara çıkamadığınızda yani satamadığınızda bir anlam ifade etmez. Eğer örgütlü olursanız dernek, kooperatif adına ne derseniz deyin; o örgüt modelinde hep beraber topluca üretirsek pazara topluca çıkma şansımız olur ve ürettiğimiz ürünü iyi bir şekilde satabiliriz.”

FAO Türkiye Tarım Uzmanı Fazıl Düşünceli yürütülen projede eğitimlerin kent tarımını ileri bir noktaya taşıyacağını belirterek, “İçerisinde bulunduğumuz bu alan tarım turizmi açısından oldukça önemli bir alan. Düzenlediğimiz eğitimlerle de burayı ilişkilendirdiğimizde burada eğitim çalışmalarının yapılacağını bilmek, buranın bir merkez olacağını bilmek çok heyecan verici” dedi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Day, ‘Soğan Üretimi ve Teknikleri’ ile ‘Kimyon Üretimi ve Teknikleri’ konulu eğitimi verirken, ‘Ankara’da Üzüm Üretimi ve Bağcılık Teknikleri’ konulu eğitimi ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birhan Kunter Marasalı verdi.