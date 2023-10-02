Üretici ortağa 181 milyon TL pancar söküm avansı

Türkiye’nin gıda devi Konya Şeker, üretici ortaklarına avans ödemesi yapacak.KONYA (İGFA) - Konya Şeker yetkilileri konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “2023-2024 kampanya dönemimizde pancar ekimi yapan üreticilerimize söküm avansı ödemesi yapılacaktır. Toplam avans bedeli 180 Milyon 281 Bin 112liradır. Ödeme 3 Ekim 2023 Salı günü saat 17.00 itibariyle yapılacaktır. Kamuoyumuzun bilgisine sunar, bütün üreticilerimize işlerinde kolaylıklar dileriz” denildi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da, “Söküm avansımızı üreticilerimize 3 Ekim saat 17.00'den itibaren ödeyeceğiz. Ekmeğini topraktan kazanan çiftçilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Ekim sezonunda olduğu gibi hasat zamanında da desteğimizi sürdürüyoruz. Yaklaşık 8 aydır çiftçilerimiz Şeker Pancarını üretmek için mücadele ettiler ve şimdi de hasat vakti. Öncelikle ürettikleri ürünün hepsinin yüzünü güldürmesini temenni ediyorum. Çumra Şeker Fabrikası’nın 20., Konya Şeker Fabrikası’nın 70. Kampanya dönemlerini geçtiğimiz günlerde açtık. Ödeyeceğimiz nakdi avans ödemesinin çiftçi ortaklarımızın giderlerini karşılaması temennisi ile alın terlerinin karşılığını alacakları bol bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi.