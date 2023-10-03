Üretici çiftçiye 11,2 milyar TL'lik destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin bugün Ziraat Bankası kartlarına tanımlandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretici çiftçilere mazot ve gübre desteğine ilişkin toplamda 11,2 milyar liralık destek çiftçilerin hesaplarına tanımlandı.

Konuya ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteği, bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı. Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1709142201773478343