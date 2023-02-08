Üretici çiftçiden 'bağış şartlı' örnek davranış... Koçunu verecek!

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde küçükbaş yetiştiriciliği yapan çiftçi 17 bin lira değerindeki damızlık koçunu depremzedeler için 10 bin lira bağış karşılığında satışa sundu.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretici çiftçi olarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mesut Kök, 17 bin lira değerindeki merinos ırkı damızlık koçunu depremzedelere ulaştırmak için 10 bin lira bağış karşılığında satışa çıkardı.

Kızılay’a veya AFAD’a 10 bin lira bağış yapana damızlık koçunu vereceğini duyurdu.

Amacının ticaret yapmak olmadığını belirten üretici çiftçi Mesut Kök, damızlık koçu almak isteyenlerin Kızılay’a veya AFAD’a bağışta bulunma şartını koştu.

“DEKONTU GETİRENE DAMIZLIK KOÇUMU VERECEĞİM”

Küçükbaş hayvan piyasasında damızlık koçların fiyatlarının 15 bin lira ile 25 bin lira arasında satıldığını ve kendi koçunun fiyatının 17, 18 bin lira olduğunu ifade eden Kök, aynı zamanda kendisinin de deprem bölgesine ulaştırmak için yardımda bulunduğunu belirterek, "Türkiye olarak birlik beraberlik olma zamanımız. Güneydoğu bölgemizde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Birçok vatandaşımız yaralandı ve evsiz kaldı. Vakit darda olan vatandaşlarımıza yardım etme vaktidir. Damızlık koçumu alacak kişilerden kesinlikle para istemiyorum. Damızlık koçumu Kızılay’a veya AFAD’a 10 bin lira bağışta bulunan ve dekontunu yollayan kişiye vereceğim" diye konuştu.