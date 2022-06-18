Unutulmaz başkan Vahap Küçük'e anma töreni

Malatya'ya bağlı Doğanşehir Belediye başkanı olduğu dönemde 18 Haziran 2020'de vefat eden hayırsever iş insanı Vahap Küçük ölüm yıldönümünde anılarak Mevlid-i Şerif ve Kur-an-ı Kerim okunarak dualar edildi.MALATYA (İGFA) - Anma töreni sırasında kısa bir konuşma yapan Merhum Vahap Küçük’ün oğlu Vahap Küçük, “ Babamı benim kadar Doğanşehirli ve Malatyalı hemşerilerimizde tanıyor. Babam bu toprakları seven bu topraklarda yaşamayı kendisine ilke edinen İstanbul’da kısa bir süre kalmasına rağmen İstanbul’un tapusunu bana verseniz ben burada duramam. 'Her gün rüyamda Doğanşehir’i görüyorum, Doğanşehir’e tekrar döneceğim' derdi. Her zaman Doğanşehir’e hizmet etme aşkı ile yaşadı” dedi.

Merhum Vahap Küçük’ün büyük bir hayırsever olduğunu belirten Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Okulu, bilim yuvası, eserleri var ve hayırları da devam ediyor. Vahap Amca bizim yanımızda çok kıymetliydi ve değerliydi. Dünya’dan ayrılışının 2. Yıl dönümünde onu yad ederken, onun o cömertliğinin devam etmesi adı altında Malatya’da Hayır Çarşımızı açtık haftanın 7 günü 24 saat kim ne isterse o hayır çarşısında rahatlıkla herhangi bir ücret ödemeden alış-verişini yapabiliyor” şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise yaptığı konuş, bugün hepimizin gönlünde yüreğinde iz bırakmış büyüğümüzü rahmetle anıyoruz. İnanıyorum ki burada bulunan herkesin farklı yerlerde ve farklı işleri vardı ama mevzu hepimizin gönlünde yer etmiş Vahap Küçük olunca Vahap Küçük Baba olunca elimizdeki işleri bırakarak burada olmayı arzu ettik” dedi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise, “Öğrenciler sınav bittikten sonra herhangi bir soruya cevap verme imkanı varmı, böyle bir imkanı yok. İnsan hayatı da aynıdır bizler bir sınavın içerisindeyiz. Ölüm günü geldiği zaman bize de kalem kâğıdı bırak diyecekler. Ondan sonra artık yeni bir sevap işleme şansımız kalmayacak. Bunun sadece tek bir istisnası var hayatınızda eyer birşeyler yaptıysanız ve sizin ömrünüzden daha uzun devam ediyorsa işte o zaman sevap yazılmaya devam ediyor. Merhum Vahap Küçük’de işte böyle güzel eserler bırakmış bir hayırsever. Allah Rahmet eylesin” şeklinde konuştu.