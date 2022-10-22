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Üniversitelilerden KO-MEK'e yoğun ilgi

GÜNDEM 22.10.2022, 13:59
Üniversitelilerden KO-MEK'e yoğun ilgi

Kocaeli Üniversitesi tanıtım günlerine katılan KO-MEK, yaptığı uygulamalı eğitimlerle büyük ilgi topladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen tanıtım günlerine stant açarak katılım sağladı. Yeni dönemde 360 farklı branşta kentin dört bir yanında ücretsiz halk eğitimlerini sürdüren Büyükşehir, alan çalışması kapsamında üniversitelilerle buluşarak KO-MEK’i anlattı.

TANITIM GÜNLERİ FESTİVAL HAVASINDA GEÇTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım günleri kapsamında sokak oyunları, yön doğa etkinlikleri (ekip oyunları), çekilişler, çeşitli ikramlar ile açık hava sineması ve konser etkinliği gerçekleştirdi. KO-MEK ayrıca, Umuttepe tanıtım günlerinde vatandaşlara branşlarını tanıttı. Hazırlanan tanıtım broşürleri öğrencilere dağıtılırken, bir yandan da açılan stantlarda uygulamalı olarak branş tanıtımı yapıldı.

UYGULAMALI EĞİTİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Umuttepe Kampüsü’nde kurulan KO-MEK tanıtım stantlarına öğrenciler adeta akın etti. Buradaki usta öğreticilerden bilgi alan gençler, ilgilendikleri branşlarla ilgili uygulamalı eğitim yapmayı ihmal etmedi.

“KO-MEK İLE EĞİTİMİMİZİ GÜÇLENDİREBİLİRİZ”        

KO-MEK’in halk eğitimi konusunda son derece önemli bir eğitim görevi yaptığına dikkat çeken üniversiteliler, bu branşların bir üniversite öğrencisinin eğitim hayatı için önemli rol oynayacağını kaydetti. Öğrenciler, “Üniversitede eğitim aldığımız bölümün derslerini KO-MEK’in meslek branşlarıyla destekleyebiliriz. Böylece üniversitede gördüğümüz teorik bilgileri KO-MEK ile güçlendirebiliriz” yorumunu yaptı.

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