Üniversitelerin açılışına süresiz erteleme

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), eğitim öğretim dönemine ilişkin yapılacak ikinci bir duyuruya kadar erteleme kararı aldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - YÖK Başkanı Erol Özvar, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmesine yazılı basın açıklaması yaptı.

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: