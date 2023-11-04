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Üniversite sınavı ücretleri Başkan Yücel Yılmaz’dan

GÜNDEM 04.11.2023, 14:30
Üniversite sınavı ücretleri Başkan Yücel Yılmaz’dan

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’de ikamet eden üniversite sınavına girecek öğrencilere sınav giriş ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağının müjdesini verdi. Bir kez daha denemek isteyen gençleri de unutmayan Başkan Yılmaz’ı, gençler alkış yağmuruna tuttu.BALIKESİR (İGFA) - 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı merkezi sınavlarda başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirildiği törene katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Ali Hikmet Paşa Tesislerini çok büyük bir spor kompleksi haline getirerek gençlerin hizmetine sunduklarını ayrıca bu yıl spor kulüplerine 30 milyon lira ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz, şimdi de Balıkesir’de üniversite sınavına girecek tüm lise son sınıf öğrencilerinin ve “Ben bir daha denemek istiyorum.” diyen gençlerin, teşvik amacıyla sınav ücretlerini Büyükşehir Belediyesi olarak ödeyeceklerinin müjdesini verdi. 

GENÇLER, BAŞKAN YILMAZ’I ALKIŞ YAĞMURUNA TUTTU

“Balıkesir’de ikameti olan sınava girecek herkesin giriş ücretini ödeyeceğiz.” diyen Başkan Yılmaz’ı, salonda bulunan gençler alkış yağmuruna tuttu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim nerede varsa bir şeyi güzelleştirmek nerede varsa hep yanlarında olduklarını belirten Başkan Yılmaz “Şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte çalışarak dışarıda okuyan gençlerimizin mezun olduktan sonra Balıkesir’e dönerek burada çalışabilmeleri için istihdam sağlayan büyük fabrika ve işletmeleri şehrimize yatırım yapamaya davet ediyoruz. Birçok büyük firma bu çalışmalarımız sonucunda organize sanayi bölgesine yatırım yaptı. Balıkesirli olmaktan gurur duyuyoruz, gençlerimiz kendi şehrinde istihdam sağlayabilsin istiyoruz.” diye konuştu.

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