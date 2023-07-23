Üniversite gençliğinin ilk tercihi Sakarya

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın açıklanmasıyla tercih için bir araştırma serüvenine koyulan öğrenciler şelaleleri, yaylaları, gölü, doğal harikaları ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda "öğrenci dostu" uygulamalarıyla ön plana çıkan Sakarya'ya öncelik veriyor.SAKARYA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda sonuçlar açıklandığı andan itibaren gençler "arayış" sürecine girdi.

Hayalini kurdukları bölümleri ve gidebilecekleri şehirleri araştıran öğrenciler, tercihlerinde kentlerin sosyal dokusunu da ön planda tutuyor. Sakarya da tercih listelerinde ismi parlayan şehirlerden bir tanesi. Bu talebin arkasında yeşil, doğa ve zengin bir sosyal hayat etkenleri bulunuyor.

Ulaşımda doğru tercih: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde 30 farklı hatla gidilebilecek tüm güzergahlara hizmet veriyor. Bu hatların 10'u öğrenciler için üniversiteler bölgesinde çalışıyor. Öğrenciler "Kart54" ile 3.45 TL gibi minimum bir ücretle seyahat edebiliyor. Son donanıma sahip araçlar maksimum konfor ve yolcu memnuniyetiyle yola çıkıyor.

Tripy, TUBİS ve SAKBİS'le pedal dostu şehir: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin göreve geldiği günden bu yana en çok önemsediği konulardan birisi olan bisiklet kenti markası, şehirde kısa sürede çok iyi bir noktaya ulaştı. "500 kilometre bisiklet yolu hedefi" projesiyle kentin dört yanı mavi bisiklet yollarıyla çevrildi. Gençler elektrikli bisiklet Tripy, uzun vadeli kiralanan TUBİS ve günlük binişler için SAKBİS bisikleti seçenekleriyle şehrin güzelliklerini pedallıyor.

Denizin ve yeşilin buluştuğu şehir: Karadeniz'in en popüler sahillerinden Karasu ile Kocaali ve Kaynarca Sahilleri gençlerin ilgisini çekiyor. Büyükşehir Belediyesi, tüm kuzey sahillerinde tatilcilere hizmet veriyor. Ayrıca devasa bir tesisin kurulduğu yüzlerce kuş türünün uğrak yeri su basar orman Acarlar Longozu, baştan sona yenilenen doğanın cazibe noktası İl Ormanı Tabiat Parkı ve eşsiz güzelliğiyle dillere destan olan Sapanca Gölü ile Maden Deresi bu kenti güzel kılan coğrafi noktalardan bazıları.

Öğrenciler için Kampüs Lokanta: Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin yiyecek ihtiyacını uyguna karşılayabilmesi için açtığı Kampüs Öğrenci Lokantası gençlerin en çok tercih ettiği hizmetlerden birisi. Her gün 20 çeşit yemeğin çıktığı bu lokantada çorba ve pilav 9 TL, tavuk yemekleri 20 TL gibi fiyatlara satılıyor.

Gençler ayrıca bu mekânda Sakarya'nın coğrafi işaretli lezzetlerini en kaliteli şekilde uygun fiyata tadabiliyor.

Öğrenci dostu şehir: Başkan Ekrem Yüce'nin önderliğinde Büyükşehir, misafirler için güzel hizmetler hayata geçirdi. Uygun fiyatla kütüphanesi ve her türlü yiyecek içecek hizmetinin olduğu Millet Kıraathanesi, görüntüsüyle büyüleyici Vagon Kıraathanesi ve Uçak Kafe ile Kent Park Tesisleri'ne gelen gençler mutlu ve memnun ayrılıyor. Ayrıca kısa bir süre önce açılan, üretimin tamamen belediyeye ait olduğu Nehir Çikolata, şehirde örneği olmayan büyüleyici konseptiyle gençlerin lezzet tadımı yapıp vakit geçirdiği yeni adresi oldu. Bu tesisler haftanın her günü öğrencilere indirimli ve ayrıcalıklı hizmetlerle çalışıyor.

Çift katlıyla şehri turluyor: Büyükşehir, gelen misafirlere doğayı, şehir tarihini ve sosyal donatı alanlarını en güzel şekilde anlatmak ve göstermek için Turizm Otobüsü’nü hizmete aldı. Bu otobüs tabiatın kalbinde dolaşıyor, şehrin sembolü Çark Caddesi'ne uğruyor, vatandaşlara adeta bir görsel şölen yaşatan yaylaları, gölleri, şelaleleri, dereleri turluyor.

Büyükşehir Belediyesi, gençlere sanatın ve sporun her alanında etkinlikler sunuyor.

Büyükşehir Kültür programıyla sanat duayenleri, yazarlar, sanatçılar belirli günlerde belediyenin kültür merkezi ile sahne alanlarında misafir ediliyor. Bisiklet Dostu Şehir ve Avrupa Spor Şehri unvanlarına sahip olan Sakarya BMX, MTB ile Off-Road alanında dünyanın en prestijli yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Heyecanın, eğlencenin sürekli zirvede olduğu bir şehirden söz ediyoruz...

BAŞKAN EKREM YÜCE'DEN ÖĞRENCİLERE MESAJ

"Sporun, yeşilin, sanatın, kültürün ve kardeşliğin şehri Sakarya kapılarını güzel ülkemize ve dünya öğrencilerine açtı. Dostluğun, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve sevginin şehrinde kardeşçe yaşayan 1 milyon insan var. Misafirlerimize hayatın her alanında eğitimde, kültürde, sosyal yaşamda en iyi seçenekleri sunmak için gündüz-gece mesai harcıyoruz. Sakarya'mız misafirperverdir. Memelerimiz kadirşinas insanların kentidir. 77 farklı millet ve kültürden insanın bir arada yaşadığı bu kentte bulunmak her insan için ayrıcalıktır. Sizler için üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz"