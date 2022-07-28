Üniversite adaylarına Memduh Büyükkılıç'tan davet

Şehrin ve gönüllerin doktoru Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tercih yapacak üniversite öğrencilerini, medeniyetler, hayırseverler, turizm, ticaret, gastronomi ve öğrenci şehri Kayseri’ye davet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olan tüm öğrencileri tebrik ederek, tercih yapacak öğrencileri, 5 üniversitesi ve 80 bin öğrencisi ile ‘öğrenci dostu’ Kayseri’ye davet etti.

Makarr-ı ulema olarak nitelendirilen, 6 bin yıllık değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri’nin, üniversite öğrencileri için en doğru tercih olacağını söyleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin genç ve öğrenci dostu bir şehir olduğunu ifade etti.

“KAYSERİ’MİZ ADETA AÇIK HAVA MÜZESİ”

Büyükkılıç, Kayseri’nin adeta açık hava müzesi olduğunu belirterek, “Kayseri’miz, Asur, Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi gibi pek çok farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış, söz konusu uygarlıklara ilişkin çok sayıda tarihi eseri, değeri de bulunduran, doğa güzellikleri ile adından söz ettiren, belediyecilik hizmetlerini en üst düzeyde tuttuğumuz bir şehir” dedi.

Kayseri’nin 5 üniversite ve 80 bin öğrenciyi bağrında barındırdığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “5 üniversitemiz var. Erciyes Üniversitemiz, Abdullah Gül Üniversitemiz ile Kayseri Üniversitemiz devletimizin üniversitesi. Nuh Naci Yazgan Üniversitemiz vakıf üniversitesi ve son süreçte Sağlık Bilimleri Üniversitemiz de Kayseri Tıp Fakültesi’ni açmak suretiyle devlet üniversitesi olarak şehrimizde yerini aldı” diye konuştu.

Kayseri üniversitelerinde okumak için gelecek öğrencilerin ailelerine, çocuklarını merak etmemelerini çünkü çocuklarının Kayserililere emanet olduğunu söyleyen Büyükkılıç, Kayseri’yi tercih edecek öğrencilerin aynı zamanda tarihi geçmişe ışık tutan, zengin kültür ve tarihi değerleri olan, planlı yerleşimi, modern şehirciliği ile misafirperver halkı bağrında yaşayan bir ilde eğitim, öğretim göreceklerini belirtti.

Genç dostu anlayış ile çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilere yönelik sıcak çorba hizmetinde 2 yıl içerisinde yaklaşık 150 bin öğrenciye dokundu.