UNESCO’dan Bursa’ya yeni bir paye daha

Tarihi yapı ve anıtlarıyla UNESCO şehri, yine ‘zanaat ve halk sanatları’ dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi Bursa, şimdi de UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na dahil oldu.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin başta tarihi ve kültürel mirası olmak üzere tüm değerleriyle Bursa’yı dünya vitrinine çıkaran çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla 2014 yılında Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil olan Bursa, geçtiğimiz yıl da çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu ‘zanaat ve halk sanatları’ dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmuştu.

Tanıtım faaliyetleri kapsamında özellikle uluslararası örgütlenmeler içinde yer alan Büyükşehir Belediyesi’nin ısrarlı çalışmaları sonucunda Bursa şimdi de UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na (GNLC) üye oldu. 2013 yılında oluşturulan, üye şehirler arasında ikili öğrenmeyi ve diyaloğu geliştirip, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını destekleyen Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na, son genişlemede Bursa ile birlikte Sakarya ve Yozgat da dahil oldu. Son genişleme ile birlikte üye sayısı 217’den 294 şehre yükselen Ağ’da, Türkiye’den Bursa, Sakarya, Konya, Eskişehir, Hatay, Afyonkarahisar, Balıkesir ve İzmir yer alıyor.

Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü tarafından yürütülen Öğrenen Şehirler Küresel Ağı programına dâhil olan Bursa, Öğrenen Şehirlere dair güncel bilgilere erişebilecek, diğer şehirlerle bilgi paylaşımında bulunabilecek; uzmanlar ve profesyonellerden oluşan bir ağ ile iletişim içinde olacak.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof.Dr. M.Öcal Oğuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a gönderdiği mektupta, Bursa’nın UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na üyeliğini tebrik etti.

Oğuz, mektubunda; “Bilindiği üzere, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmek ve harekete geçirmek için, üye şehirler arasındaki ikili öğrenmeyi; bağlantılar kurarak ve ilişkileri destekleyerek, geliştirmeye olanak sağlar. Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, herkes için kaliteli eğitime erişme ilkesiyle, öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirerek, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını desteklemekte ve geliştirmektedir. Böylelikle “Öğrenen Şehirler” temel eğitimden yüksek eğitime kadar kapsayıcı öğrenimi teşvik etmek için her sektördeki kaynaklarını etkin şekilde kullanırlar. 76 ülkeden 294 şehir, aynı amaç doğrultusunda birlikte çalıştıkları Ağ kapsamında; uluslararası politika diyalogundan, uygulama araştırmalarından, kapasite geliştirmeden ve karşılıklı bilgi paylaşımından yararlanmayı; hayat boyu öğrenmenin teşvik edilmesi için gerekli öğrenen şehir yaklaşımlarını etkin şekilde kullanmayı hedeflemektedirler. Bursa Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı başvuru sürecini UNESCO Türkiye

BURSA DÜNYA VİTRİNİNDE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da turizm hedefleri doğrultusunda kentin sahip olduğu tüm değerleri dünya vitrinine çıkarmanın derdi ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Bursa’nın tanıtımı için uluslararası organizasyonlarda yer almaya gayret ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “2014 yılında Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile başlayan UNESCO yolculuğumuza geçtiğimiz yıl Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğini ekledik. Son olarak yaptığımız çalışmalarla da UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na dahil olduk. Bu sayede birliğe üye 294 şehir ile öğrenme ve diyalog merkezli ilişkiler kurularak, hayat boyu öğrenme uygulamalarını geliştireceğiz. Bursa’mızın; UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı üyelik sürecinde emek veren, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, üyeliğimizin hayırlara vesile olmasın diliyorum“ dedi.