UNESCO yolunda 8. Bisiklet Turu

UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nun 8. Bergama'dan start aldıİZMİR (İGFA) - #UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nun 8.cisi Bergama'da Kızıl Avlu'dan (Bazilika) start ile başladı.

Bergama Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla bu yıl 8. düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Yolu'nda Bisiklet Turu'na katılan bisikletseverler, Bergama-İzmir arasındaki parkuru tarihi asansörde tamamlayacak.

UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nun tarihle iç içe yaşayan bir Dünya şehri olan Bergama'nın değerlerine dikkat çekmek üzere bir farkındalık oluşturduğunu ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 8 yıldır ara vermeden devam eden organizasyonun amacına ulaştığını söyledi.

Bergama'mızın tanıtımına önemli katkıları olan bu ve bunun gibi organizasyonlara devam edeceklerini belirten Başkan Koştu, "Bir yandan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemizle, bir yandan tarihi binalarımıza, köprülerimize yaptığımız ve yapacağımız restorasyonlarımızla, eski Bergama'nızın çarşılarında gerçekleştireceğimiz sokak sağlıklaştırma projemizle UNESCO Dünya Mirası Bergama'mızı hak ettiği ve olması gereken noktaya getirmeye gayret ediyoruz. Bu organizasyonun düzenlenmesinde katkı sunan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.