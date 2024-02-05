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UNDP Türkiye Mukim temsilcisinden Malatya ziyareti

GÜNDEM 05.02.2024, 17:36
UNDP Türkiye Mukim temsilcisinden Malatya ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vahap Erdem, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve beraberindeki heyeti Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı.

MALATYA (İGFA) - 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan 7. 7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yıl dönümü nedeniyle Malatya’ya gelen Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, aynı zamanda deprem sonrası devam eden projelerin yanı sıra yeni işbirliği projeleri hakkında da istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vahap Erdem, ziyaret esnasında yapmış olduğu konuşmada, “ 6 Şubat 2023 günü yaşanan ve merkez üssü Kahramanmaraş ili olan 7. 7 ve 7.6 şiddetindeki depremdeki depremin yıkıcı etkisinden bilindiği gibi maalesef ilimizde etkilenmiştir. Asrın felaketi olarak bilinen bu afetin üzerinden 1 yıl geçti ve afetin yıl dönümünden geriye doğru baktığımızda gerek merkezi hükümetimiz, gerek ulusal ve uluslararası yardım desteği ile yaralarımız hızla sarılmış ve normale dönüş faaliyetleri devam etmektedir.  Normale dönüş ve iyileşme sürecinde işbirliği yaptığımız çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Ancak bu kurum ve kuruluşlar BM-UNDP'nin (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) yeri çok ayrıdır. Çünkü UNDP ile yapmış olduğumuz işbirliğinde stratejik olarak geleceğe yönelik ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi için vizyon belirledik. Bu vizyona doğrultusunda; Engelli araç tamir ve bakım istasyonunun desteklenmesi, kadın ve genç kızlar için meslek edindirme kursları, depremzede küçük esnaflara nakit desteğinin sağlanması, dar hızla hızlı hizmet sunabilmek için itfaiye aracı temini, depremde ampute olan engelli vatandaşlarımız için ortez-protez üretim atölyesi gibi gelecekte de hizmet verebilecek projelerin hayata geçmesi için desteklenmesine karar verilmiştir.

Deprem sonrasında yıkılan binalardan açığa çıkan enkaz ve moloz attıkları çevre kirliliğine neden olmaktadır. UNDP’ye sunmuş olduğumuz geri dönüşüm makine ve ekipman teminini desteklemesini içeren projenin hayata geçmesi ile günde 1.000 kamyon enkazın taşındığı hafriyat sahalarının iyileştirilmesi sağlanacağı gibi beton ve moloz attıkları ekonomiye kazandırılacaktır. Bu bakımdan projenin desteklenmesi son derece önem arz etmektedir.

Depremin yıl dönümünde sizi kurumumuzda ve Malatya'da görmekten memnun olduğumuzu ifade eder, desteklediğiniz tüm projeler için Malatya halkı adına teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca yeni işbirliklerimizi ve projelerimizi hayata geçirebilmek için heyecanla beklediğimizi özellikle belirtmek isterim” dedi.

“BU ZOR GÜNLERİNİZDE BURADA OLMAK İSTEDİK”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise, “Yıl dönümünden dolayı yoğun olduğunuzu biliyoruz zaman ayırdığınız için size ve tüm ekibinize teşekkür ediyoruz. Bu günler zor günler tekrar hatıralar canlanıyor, sıkıntılı günler. Bizler de tüm kalbimizle, samimiyetimizle, ruhumuzla tekrar geçmiş olsun diyor taziyelerimizi iletiyoruz. Bu zor günlerinizde burada olmak istedik. Bugün Malatya’dayız. Sabah Kahramanmaraş’taydık. Hatay ve Adıyaman’a gideceğiz. Ekibimle birlikte bizde sizlerin yanında olduğumuzu ve bu zor günleri birlikte aşacağımızı belirtmek isterim. Bizim katkımız mütevazi bir katkı belediyemize Malatya halkına. İtfaiye aracı ve engelli araç atölyesi için. Kuveyt Hükümetinden almış olduğumuz bir fonla biraz önce belirtmiş olduğunuz enkaz yönetimi konusunda katkılarımız olabilir. Onun için çalışmalarımız devam ediyor yakın bir zamanda onunla ilgilide bir sonuç alırız.

Malatya’ya her geldiğimde mutluyum çok sevdiğimiz bir şehir. Kayısı ile eşleşmesi geliyor. Burada olmaktan son derece mutluyum. Belediye ile çok güzel bir işbirliği gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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