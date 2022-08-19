UN Women'dan Türkiye'de şiddetle mücadele iş birliği

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı kadınlara yönelik şiddetle mücadelede iş birliği yapacak.ANKARA (İGFA) - Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, 2021-2025 Kadına Karşı Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı (Eylem Planı) ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı (Faaliyet Planı) kapsamında kadınlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için iş birliği yapacak.

Kurumlar arası mektup değişimi ile temelleri atılan iş birliği ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülecek.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde uygulanan Eylem Planı ve Faaliyet Planının desteklenmesi adına yapılan iş birliği ile yerel düzeyde çalışmalar düzenlenecek. Çalışmaların İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan uzmanlardan oluşan bir komite aracılığıyla yapılması planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi’ni bir araya getiren mektup değişimi seremonisine İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova katıldı.

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, konuşmasında kadına yönelik şiddetin son bulması için atılan adımların önemini belirtip BM Kadın Birimi ile yapılan iş birliğinin önemine değindi.

BM Kadın Birimi ile birlikte kadınlara yönelik şiddetin son bulması adına çalışacaklarını ifade eden Erdil, "Bizler Bakanlık olarak kadınlara yönelik şiddete karşı birçok adım atıyoruz. Bu konuda yerel ve merkezi düzeyde yeni ve caydırıcı önlemler alıyor ve yürürlüğe koyduğumuz uygulamalarla dünyada örnek teşkil edecek işlere imza atıyoruz. Bugün bir arada olmamızı sağlayan bir projeyi de BM Kadın Birimi ile birlikte gerçekleştireceğiz. Kapsamlı, bütünleştirici ve koordine edici bir çalışma olacak olan bu projenin kadınlara yönelik şiddetin sonlandırılmasında katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, kadınlara yönelik şiddetin son bulmasının hem Birleşmiş Milletler hem de Türkiye için eşitliğin sağlanmasında birinci öncelik olduğunu vurguladı. Varbanova, İçişleri Bakanlığı ile iş birliğinin 2030 Gündemi'nin hayata geçirilmesi için Türkiye ve BM'nin ortak hedeflerine ulaşmasına destek olacaklarını kaydetti.