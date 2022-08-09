Ümit Özer'den 'muhtar' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, AK Parti ve MHP cephesinden paylaşılan bir muhtar videosu ve sonrasındaki yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, 'Artık hiçbir yer kale değil, Kayseri de AK Parti için kale değil! Bu artan öfkenin, bu korku ve baskı ikliminin asıl nedeni bu' diye konuştu.

57 muhtarımız halkın partisine bilerek, isteyerek ve gönülden katıldığını söyleyen Özer, "Ülkenin sürüklendiği karanlığa, açlığa, yoksulluğa, adaletsizliklere dur demek isteyen muhtarlarımız, sadece ellerini değil, gövdelerini taşın adına koyarak, tarihi bir sorumluluk içerisinde hareket etmiş, cesaretle bu yolu seçmiş ve birilerinin saltanatlarını sarsmıştır. Muhtarlarımız cesaretle korku duvarlarını da yıkmışlardır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, toplumun tüm kesimlerine yönelik yaptığı bize katılın çağrısıyla birlikte Kayserimizde de muhtarlarımız bu çağrıya yanıt vermiştir. Muhtarlarımız, kendi hür iradeleri ile partimize gelmiş, hepsi resmen, yani imzalarıyla üye olmuş, partimize katılmışlardır. Muhtarlarımız, daha Ankara'dan dönmeden bile telefonlarla baskı ve taciz yağmuruna maruz kalmışlardır. İsim listesi arayanlar, fotoğraflardan seçmeye çalışanlar, yakınlarına ulaşıp, öfkelenenler, bağıranlar, çağıranlar, açık arayanlar, günlerdir muhtarları göz hapsine alanlar! Bu korku, baskı, zulüm zihniyetinin yaptıkları herkesçe biliniyorken, kimse kadın muhtarımıza kızmasın, hedefe koymasın" dedi.