Ümit Özdağ Akbelen Ormanı'ndan seslendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda basın açıklaması yaptı.MUĞLA (İGFA) - Milas'a bağlı İkizköy'deki Akbelen Ormanı'ndan seslenen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bu ormanın bölgede küresel ısınma dönemine dünyanın hızla girdiği bir süreçte havayı yumuşatan kuraklığı mümkün olduğunca engelleyen yağışları artıran dönemde tamamen yok edilecek olmasına tepki gösterdi.

"Toprak kaldırılacak, toprağın altındaki maden alınacak, çok kalitesiz bir maden çok kalitesiz bir kömür ve ondan sonra geriye ölü toprak bırakılacak" diyen Prof. Dr. Özdağ, "Yani ölüm vadisi haline getirilecek burası. Şimdi ben Limak'ın patronlarının da bunu yapmak istediğini düşünmüyorum. Yapmayın. Türkiye'ye bunu yapmayın. Kendi ailenize bunu yapmayın. Buna başka bir çözüm bulun. Tarihe böyle geçmeyin. Zaten tarihe iyi geçtiğiniz de söylenemez. Tarihle yargılanacaksınız fena halde. Hiç olmazsa şuraya dokunmayın ki o dünyada da bu dünyada da orman size şahitlik etsin bize dokunmadılar diye" görüşlerini dile getirdi.