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Ümit Babacan’dan gazete sahiplerine teşekkür

GÜNDEM 01.02.2023, 16:27
Ümit Babacan’dan gazete sahiplerine teşekkür

Ankara Mamak’ta gerçekleştirilen, BİK 32’inci Dönem Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri seçimine Marmara Bölgesi adayı olarak Balıkesir’den katılan Ümit Babacan, 1 oy farkı ile temsilcilik hakkını kaybetti. Seçimleri değerlendirerek, gazete sahiplerine teşekkür eden Babacan, "1 oy farkla kaybettiğimiz seçiminin ardından üzülmedim desem yalan söylemiş olurum" dedi.BALIKESİR (İGFA) - Anadolu basınını 2023-2025 yılları arasında BİK genel kurullarında temsil edecek Anadolu gazete sahipleri temsilcisi 3 üyenin 32’inci dönem genel kurulu seçimi, Ankara Mamak’ta, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda yapıldı.

Yoğun katılımın sağlandığı seçime Akdeniz Bölgesi’ni temsilen Yeni Alanya Gazetesi Sahibi Mehmet Ali Dim, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni temsilen Urfanatik gazetesi sahibi Tahir Gülebak, Karadeniz Bölgesi’ni temsilen Orduda Hayat Gazetesi sahibi Erdoğan Erişen, Samsun’da Gazete Arena sahibi Yusuf Ziya Çakır, Marmara Bölgesi’ni temsilen Bilecik’de Değişim Gazetesi Sahibi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Ergün, Balıkesir’de Yaşam Gazetesi Sahibi Ümit Babacan aday olarak katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan kongrede divan oluşturulduktan sonra adaylar tanıtıldı. 6 aday, seçilmeleri halinde, neler yapmak istediklerini oy kullanacak delegelere açıkladı. Konuşmaların ardından yapılan seçimde Mehmet Ali Dim 355, Tahir Gülebak 346, Mehmet Ergün 321, Ümit Babacan 320, Yusuf Ziya Çakır 307, Erdoğan Erişen 304 oy aldı. Dim, Gülebak ve Ergün Gazete sahipleri temsilcisi seçilirken, Balıkesir’den aday olan Ümit Babacan, seçimi 1 oy fark ile kaybetti. Seçimde 4 oy da geçersiz sayıldı.

BABACAN: "ÜZÜLMEDİM DESEM YALAN SÖYLERİM"

Ümit Babacan seçim sonrası yaptığı açıklamada, “1 oy farkla kaybettiğimiz seçiminin ardından üzülmedim desem yalan söylemiş olurum. Ancak zaman geçtikçe, bunun bana büyük bir deneyim kazandırdığını belirtmek isterim. Neden böyle söylüyorum. Seçim sonucuna göre kaybettim, öyle değil mi? İnanın, öyle garip telefonlar almaya başladım ki, ben bile hayretler içerisinde kaldım. Bana oy vermediği için “Ellerim kırılsaydı da oy verseydim” “aradın telefonuna bakmamıştım”diye arayanlar var, inanır mısınız? Yani artık sağlam dostluklar oluşturmaya başladım. Benim için bu daha önemli.Seçim bir süreç gelip geçiyor, dostluklar ise baki kalıyor, benim için burası daha önemli" diye konuştu.

"Benimle birlikte mücadele veren Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in en çok oyu alarak temsilci seçilmesi benim adıma ayrı bir mutluluk" diyen Babacan, "O mücadeleci bir kişi ve ben mücadeleci kişileri severim. Biz birlikte kazanmak için gerçekten çok iyi çalışmalar yaptık. Öncelikle gerçekten gazetecilerin katıldığı bir seçimin yapılması için mücadele verdik. Bugüne kadar yapılmayan yapıldı ve kongrede gazete sahipleri ve çalışanları oy kullandı. Hiçbirimiz koltuk meraklısı değiliz. Sadece ve sadece mesleğimizin geleceği için buralarda görevlerimizi yapmak üzere sizlerden destek istedik. Seçim sonuçlarına baktığımda anladım ki diğer bölgelerde de daha çok gazete sahiplerini ziyarette bulunmalıyım" dedi.

Babacan, Balıkesir'i temsilen Marmara Bölge Temsilcisi olarak katıldığım seçimde, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova,  Kırklareli olarak ve Anadolu’nun diğer İl ve ilçesinde zorluklarla gazete çıkarmaya çalışan meslektaşlarımızın verdikleri desteklerinden dolayı tek tek hepsine teşekkür etti.

"Bir oyla kaybettim ama birlik olursak neleri başarabileceğimizi gördük" diyen Babacan, "Seçimi kaybettim ama, sandığımda kullanılan oyun yüzde 97’sini almak beni ve bana destek verenleri mutlu kıldı. Seçim gezilerinde güzel dostluklar kazandım. Onlarla konuştuğumuzda birlik olursak başaramayacağımız hiç bir şeyin olmayacağını gördüm ve seçimden çok daha fazlasını kazandığımdan dolayı mutlu olduğumdan emin olmanızı belirtmek isterim. Gelecek için ülkemizin her noktasında, il ve ilçelerimizdeki meslektaşlarımla daha çok dostluklar geliştireceğim. Günden güne zayıflıyor denilen yerel basınımızın güçlenmesi için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Ülkemizin her yanından bizlere destek olmak üzere seçimlerimize katılan tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyor, seçilen arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

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