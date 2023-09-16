Uluslararası Züchex Fuarı başladı

Züccaciye sektörünün en büyük uluslararası organizasyonu olan Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, Tüyap Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

İSTANBUL (İGFA) - Tüm dünyadan binlerce alıcının İstanbul'da katıldığı fuarda Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk ve tek bambu üreticisi Bambum, 7. hol D-10’da misafirlerini ağırlamaya başladı.

Züchex Fuarı’nın yeni ürünleri tanıtmak, iş ağını genişletmek ve yeni pazarlara açılmak için önemli bir fuar olduğunun altını çizen Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “2023 yılında ihracat ağımızı 100 ülkeden 125 ülkeye çıkararak global arenada daha da etkin olmayı hedefliyoruz. Kısa sürede bambu pazarına katma değerli ürünler kazandırarak kurulduğumuz günden bu yana her yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüme elde ettik ”dedi.