Uluslararası yerel medya İzmir'de buluştu

Avrupa’nın en büyük basın buluşması İzmir’de başladı. İki gün sürecek zirvenin ev sahipliğini yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Basın özgürlüğü üzerindeki baskı ve sansür çok yakında sona erecek" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uluslararası Yerel Medya Zirvesi, Avrupa’nın 45 ülkesinden gazetecileri ve Türkiye’nin 50 şehrinden basın meslek örgütü temsilcilerini bir araya getirdi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen zirvede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iktidarın güç kaybı nedeniyle baskıyı artırdığını ifade ederek "Dezenformasyon Yasası” olarak bilinen yasa teklifine tepki gösterdi. Başkan Soyer, "Türkiye’de yolun sonuna geldik. Bu ülkede basın özgürlüğü üzerindeki baskı ve sansür çok yakında sona erecek" dedi.

İzmir’in 8 bin 500 yıllık kadim kültürüyle basın özgürlüğünde önemli bir misyon yüklendiğini dile getiren Başkan Soyer, özgür düşüncenin en temel ayaklarından olan basın özgürlüğü için nitelikli yetişmiş iş gücüne ve doğru finansal modellere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Değişen dijitalleşme koşullarına uyum sağlamak ise basının özgürleşmesi için diğer bir önceliğimiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu konuların çözüme kavuşturulmasında daima basınımızın yanında yer aldı. Bu duruşumuz bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.

“GERÇEĞİ YAZMANIN KARŞILIĞI ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEKTİR”

Tüm eksikliklerine rağmen Avrupa Birliği, insanlığın en büyük barış projesi olduğuna dikkati çeken Başkan Soyer, "Bu nedenle doğamız gereği Avrupa Birliği ile ortak bir ufka bakıyor ve demokrasiyi savunuyoruz. Bedenlerimiz için nefes almak ne ise toplumlarımız için de haber almak aynı şeydir. Doğru ve tarafsız haber alamayan toplumlar, nefes alamaz ve sonucunda önyargıların içinde boğulur. Toplumumuzu hakikatle buluşturma sorumluluğunu siz değerli basın emekçilerimiz taşıyorsunuz. Taşınması zaten zor olan bu görev, düşünce özgürlüğünün olmadığı ülkelerde daha da ağır bir göreve dönüşüyor. Türkiye gibi özgürlüklerin ağır saldırı altında olduğu, basın özgürlüğünün her gün darbe aldığı bir ülkede, gerçeği yazmanın karşılığı ise tabiri caizse ateşten gömlek giymektir. Biliyoruz ki, ülkemiz çok yakında yeniden özgürlüklerine kavuşacaksa bunu o ateşten gömleği korkusuzca giyen yürekli insanlara borçluyuz” diye konuştu.

Toplantıda Türkiye’deki basın mensuplarının yaşadığı zorluklardan söz eden TGS Başkanı Gökhan Durmuş, “Dünya basın özgürlüğü sıralamasında 149’uncu sırada olan ülkemizde son bir yılda 23 meslektaşımız cezaevinde olduğunu, 31 gazetecinin ise 52 gün gözaltında kaldığına dikkati çekti. Böyle bir tablo içerisinde baskılara boyun eğmeyen, kalemlerini satmayan, meslek ilkelerinden ödün vermeden gazetecilik faaliyetini sürdüren binlerce meslektaşların varlığına vurgu yapan Durmuş, "Bizlerin mesleğe olan bağlılığı her şeyi değiştirecek. Dayanışmayla, sendikayla bu zor günler geçecek. Basın özgür, hukuk bağımsız ve demokratik bir ülke olacak Türkiye” dedi.

İki günlük zirve kapsamında Türkiye’de ve İzmir’de gazeteciliğin sorunları, genel durumu ve geliştirilmesi için çok sayıda panel, sunum ve tartışma platformu düzenlenecek.

Genel kurul ve zirvenin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İGC işbirliğiyle bu akşam Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi’nde kurulan Uluslararası Basın Merkezi’nin de açılışı yapılacak.