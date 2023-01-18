Uluslararası Tubittum dergisine altın madalya

Uluslararası CAMFEST Complementary Alternative Medicine Festival (Tamamlayıcı Tıp, Alternatif Tıp ve Medikal Festivali) VAN İŞGEM ev sahipliğinde düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programda profesör, doktor ve kurum amirlerine sertifika dağıtılırken, programın Van’da yapılması için emek sarf eden Uluslararası Tubittum Dergisi'ne altın madalya takdim edildi.VAN (İGFA) - Titu Maiorescu Üniversitesi, Avrupa Akademisyenler Birliği, Avrupa Mucitler Derneği, Tahran Üniversitesi desteğiyle Van İş Geliştirme Merkezi ve TEKNOKENT işbirliğinde Van’da yüzlerce İranlı profesör ve doktorların katıldığı (CAMFEST) "Tamamlayıcı Tıp, Alternatif Tıp ve Medikal Festivali" düzenlendi.

İŞGEM Van İş Geliştirme Merkez Yerleşkesi'nde iki gün süren festivalde, 60 İranlı girişimcinin sağlık alanında geliştirdiği cihaz ve tıbbi ürünler sergiledi. Festivale İranlı profesör, doktor, akademisyen ve iş insanlarının yanı sıra İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Koordinatörü Koray Şahin, İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, kurum ve STK amirleri ile festivalin Van’da yapılması için girişimlerde bulunan Uluslararası Tubittum Dergisi İmtiyaz Sahibi Hikmetullah Yetkin katıldı.

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, son 4 yıldır misyonlarını değiştirdiklerini belirterek, "Sıradan ürünler değil yenilikçi, teknolojik, inovaktif, ihracat odaklı ve katma değeri yüksek ürün üreten işletmelere, girişimcilere yer vereceğiz dedik. Bunu yaparken 4-5 yıldır komşumuz İran'la da işbirliğine girdik. Bu işbirliğinde gözlemlediğim şuydu, İran'ın bize ihtiyacı var, bizim de İran'a ihtiyacımız var. İran'da yenilikçi, teknolojik ürün üreten çok iyi girişimciler olduğunu tespit ettik. Ülkemizde de hükümetimizin almış olduğu bir karar ile artık teknolojik düzeyi yüksek, yenilikçi, katma değeri yüksek ürün üreten üreticilere destek veriliyor. Zirvemiz çok ilgi gördü. Yaklaşık 14 ülkeden 45 girişimci projeleriyle buraya geldiler. 6 girişimci Türkiye'de yatırım kararı aldı, bunlardan 4'ü İŞGEM'de. Her ne kadar sıkıntılı süreç yaşansa da bunu fırsata dönüştürmek için uğraş veriyoruz" diye konuştu.

Gedik, şu an İŞGEM'de 11 İranlı girişimcinin olduğunu söyledi.

İran Hekimler Birliği Başkanı Dr. Behzad Jaybashi ise İran'ın geleneksel tıbbını, doğal ve bitkisel ürünlerini sorunsuz bir şekilde tüm dünyaya yaymak istediklerini kaydetti.

Yoğun katılımın olduğu programda profesör, doktor ve kurum amirlerine sertifika dağıtılırken, programın Van’da yapılması için emek sarf eden Uluslararası Tubittum Dergisi'ne altın madalya takdim edildi.

Festival sonrası açıklamada bulunan Uluslararası Tubittum Dergisi İmtiyaz Sahibi Hikmetullah Yetkin, dergilerinin Türkiye, İran ve Irak’ın farklı bölgelerinde hizmet verdiğini anımsatarak, "Tubittum olarak bu programda yaptığımız hizmeti daha iyi kanıtlamak adına yetkililerle işbirliği içinde hareket ettik. Van adına hiçbir karşılık beklemeden yapılan çalışma, Van’ın sağlık ve istihdam alanında daha çok büyüyebilmesi açısından önemli oldu. Festivalde İran ve İŞGEM tarafından altın madalya ödülüne layık görüldük. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım Van’da bulunan kurum ve STK amirleri bu tür festivallere daha iyi destek verir" dedi.

Türkiye Buluşlar ve Buluşçular Derneği'nin Doğu Anadolu temsilcisi Dr. Mehrdad Fojlaley de, Van'da ilk kez düzenlenen (CAMFEST) Tamamlayıcı Tıp, Alternatif Tıp ve Medikal Festivali"ne katılanlara teşekkür ederek, festivalde yapılan icatlar ve ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdi. Fojlaley, amaçlarının tanıtımı yapılan ürün ve icatların üretimini Türkiye’de yapmak ve Türkiye pazarına kazandırmak olduğunu söyledi.