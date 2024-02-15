"Uluslararası toplum gerekli adımları atmalı"

Milli Savunma Bakanlığında Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:

ERZİNCAN’DAKİ KAYIP İŞÇİLERİMİZİN SAĞ SALİM KURTARILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Öncelikle Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kayması nedeniyle asil milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyor, kayıp işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz.

Haber alınamayan işçilerimizi kurtarma çalışmaları kapsamında, 3’üncü Ordu İstihkâm Savaş Taburumuz, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyon hâlinde çalışmalarını sürdürmektedir.

TÜRKİYE, NATO’YA KATKILARDA BULUNMAYA DEVAM EDECEK

Ülkemiz, 18 Şubat’ta üyeliğinin 72’nci yılına ulaşacağı NATO’nun, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmakta; aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olmayı sürdürmektedir.

Türkiye; hem Müttefikler arasındaki savunma konularında hem de Avrupa-Atlantik coğrafyasında güvenlikle ilgili tüm meselelerde en önemli platform olmayı sürdüren ve kuruluşunun 75’inci yılına giren NATO’ya geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir.

Bu çerçevede; Sayın Bakanımız, bugün Brüksel’de bulunan NATO Karargâhındaki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamaktadır.

İttifak’ın savunma ve caydırıcılığının güçlenmesi kapsamında, NATO’nun komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek ile toplantı gündemindeki konularda görüş, beklenti ve temennilerimizin vurgulanacağı toplantılarda Sayın Bakanımızın mevkidaşları ile görüşmeler yapması da planlanmaktadır.

Yine Sayın Bakanımız; Sayın Cumhurbaşkanımızın 13 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve 14 Şubat’ta Mısır’a gerçekleştirdiği ziyaretlerine refakat etmiştir.

İSRAİL’İ DURDURMAK İÇİN ULUSLARARASI TOPLUM GEREKLİ ADIMLARI ATMALIDIR

Öte yandan, İsrail’in bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamların ardından, Refah kentine yönelik saldırılarından endişe duymaktayız. Saldırıların devamı hâlinde, Gazze’deki trajedi çok daha vahim boyutlara taşınacaktır. İsrail’in saldırılarını durdurması için uluslararası toplumun gerekli adımları atması gerekmektedir.

Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır.

Ülkemizin Gazze’ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak;

- 14 Şubat’ta bir A400M uçağımız ile 1,2 ton tıbbi malzeme ve 12 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; 49 hasta ve 106 refakatçiden oluşan toplam 155 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir.

- Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 18 uçakla 240 tondan fazla insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 876 olmuştur.

TSK, DYNAMIC FRONT 2024 TATBİKATI’NA KATILIM SAĞLIYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm görevlerinin yanı sıra kara, deniz, hava ve siber alanda eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda,

- NATO, ABD ve çok uluslu birliklerin eğitim, iş birliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla düzenlenen DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı’na katılım sağlanmaktadır.

İki safha olarak gerçekleştirilen tatbikatın;

- Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası, 5-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Almanya’da yapılmaktadır.

- Fiilî Atışlı Safhası ise 17-19 Şubat 2024 tarihleri arasında ABD, Kosova, Çekya ve Slovakya’nın katılımıyla Polatlı/Ankara’da icra edilecektir. Katılımcı ülkelerin personel ve malzemelerinin ülkemize naklî tamamlanmıştır.

Steadfast Defender 2024 Tatbikatı kapsamında; Polonya'da, 13-28 Şubat 2024 tarihleri arasında Brillant Jump 2024 Tatbikatı gerçekleştirilmektedir. 29 Şubat-14 Mart 2024 tarihleri arasında icra edilecek Dragon 2024 Tatbikatı’na ise katılım sağlanması planlanmaktadır.

Ayrıca TCG BURGAZADA korvetimizin sancak gemisi olduğu Deniz Muhafızı Harekâtı’nda; 15-16 Şubat’ta icra edilmekte olan “2024 Yılı 1’inci Dönem Odak Harekâtı”na 1 Havadan İhbar Kontrol Uçağı, 1 Denizaltı ve 1 Deniz Karakol Uçağı ile iştirak edilmektedir.

Diğer yandan;

- İtalya Deniz Kuvvetlerine ait MARGOTTINI gemisi tarafından 9-13 Şubat 2024 tarihleri arasında Aksaz’a,

- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait LISSUS gemisi tarafından 11-14 Şubat 2024 tarihlerinde İzmir’e liman ziyaretleri icra edilmiştir.

- Almanya Deniz Kuvvetlerine ait GROMITZ gemisi ise 14-17 Şubat 2024 tarihleri arasında Çanakkale’ye liman ziyaretinde bulunmaktadır.

Yine TCG GEDİZ firkateynimiz, 10 Şubat-25 Mart 2024 tarihleri arasında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2’ye katılım sağlamakta olup bu kapsamda 11-13 Şubat 2024 tarihleri arasında Pire/Yunanistan’a liman ziyareti gerçekleştirmiştir.

6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Roma/İtalya’da “12’nci Türkiye-İtalya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı” icra edilmiştir.

SON 1 HAFTADA 39 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören “Terörle Mücadelede Yeni Güvenlik Konsepti”miz çerçevesinde; geçmişte yürütülen “sınırlı hedefli ve süreli” askerî harekâtların yerine “sürekli ve kapsamlı” operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbe vurmaktadır.

Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil;

Son bir haftada 39; 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 151’i Irak’ın, 247’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere toplam 398 teröristi etkisiz hâle getirmiştir.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır.

Hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim/arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle 11 ve 13 Şubat’ta şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

HUDUTLARDA 253 ŞAHIS YAKALANDI

Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda;

- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 253 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 8’i terör örgütü mensubudur. 3.448 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.146’ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 24.537 olmuştur.

M60T TANKI KARA KUVVETLERİMİZİN ENVANTERİNE DÂHİL EDİLDİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve desteğiyle önemli atılımların gerçekleştirildiği yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli artırılmaktadır. Bu çerçevede;

- Sayın Bakanımız, 9 Şubat’ta Ankara ATO Congresium’da “Gelecek İçin Teknolojiler" temasıyla 6’ncısı düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etmiştir.

- Yine 9 Şubat’ta “Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi” kapsamında millî sistemlerle yetenek kazandırılan ilk M60T tankı, Şereflikoçhisar/Ankara’da düzenlenen törenle Kara Kuvvetlerimizin envanterine dâhil edilmiştir.

- Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarlarda; DROPS- Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı, NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı ve Temel Eğitim Helikopterinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

KARA KUVVETLERİNE SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Sözleşmeli Er Temini başvuruları bugün itibarıyla sona erecektir.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 11 ilimizde gerçekleştirilen Kariyer Fuarlarına Millî Savunma Bakanlığı olarak 21-22 Şubat’ta Denizli, 23-24 Şubat’ta Antalya, 26-27 Şubat’ta Kocaeli ve 28-29 Şubat tarihlerinde Eskişehir’de katılım sağlanacaktır.

Sonuç olarak; gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

- Anayasa’ya ve kanunlara bağlı olarak,

- Millî, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde,

- Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde,

- Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda,

- Kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir.