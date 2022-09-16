Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Gastronomi, Tanıtım ve Turizm Derneği (MAGTAD) ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) işbirliğiyle 19 Eylül'e kadar sürecek olan Uluslararası Malatya Gastronomi ve Turizm Kongresi başladı.MALATYA (İGFA) - Mutfak kültürü ve tarihiyle bölgenin cazibe merkezi olan Malatya’da uluslararası anlamda tanıtım adına ilk kez gerçekleştirilen bilimsel kongrede katılımcıların sunacakları çalışmalar kitap haline getirilerek hazırlanan çalışmalar dünyanın en iyi üniversiteleri tarafından katalog haline getirilerek akademisyen ve araştırmacıların erişimine açık olacak şekilde yayınlanacak.

28 ülkeden 300’den fazla araştırmacı, akademisyen ve uzmanın katılımıyla üç gün sürecek olan kongrenin onursal başkanı olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan açılışta yaptığı konuşmada, “ 17-20 Eylül 2022 tarihleri arasında Melita’dan Malatya’ya Kültür, Sanat, Tarih, Arkeoloji, Turizm, Gastronomi ve Moda Günleri adı altında Arslantepe Buluşmaları kültür etkinliği düzenliyoruz. Bu kültür etkinliğimizi 2005 yılından itibaren gerçekleştiriyoruz. Neden 17 Eylül çünkü 17 Eylül Malatya’nın fetih günüdür. Bir daha düşman eline geçmemek üzere ebedi yurdumuz olması hasebiyle 17-18-19-20 Eylül haftasını fetih haftası olarak ilan ediyoruz.

Medeniyetlerin kurulduğu yerlerde büyük kültürler zuhur eder. Bütün medeniyetler, uygarlıklar ve kültürler Malatya’da zuhur etmiştir. Bu medeniyetlerin getirmiş olduğu değerler var. Anadolu’nun her karış toprağı kıymetli ve değerlidir. Gastronomi alanında Malatya nerededir. Malatya çok engin bir mutfak kültürüne sahiptir. Malatya’daki yemeklerin tadı, lezzeti diğer coğrafyadakilerden çok daha lezzetlidir. Anadolu’daki birçok yemeğin menşeinin Malatya olduğunu görmekteyiz. Tarihteki ilk Türk İslam Devleti Malatya’da kurulmuştur. Böyle bir coğrafyada oturuyoruz. Değişik 28 ülkelerde 181 akademisyenimiz sunum yapacak. Sunumları sırasında bu temel kriterleri göz önünde bulunduracaklarına inanıyorum. Seviye olarak yüksek katılımlı bir toplantı icra ediliyor. Toplantımız Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yurt dışından ve farklı illerden gelen akademisyenlerin sunumları dinleyeceğiz.

Gastronomi noktasında UNESCO’ya niyet mektubunu bildirdik. Niyet mektubumuzun akabinde de 2023 yılında da inşallah müracaatımızı yapacağız. Tescili noktasında da altyapı ve dokümantasyon noktasında da bütün paydaşlarımız tarafından yapılmakta. İnşallah Arslantepe de olduğu gibi netice alacağımızı umuyorum. Gastronomi kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.