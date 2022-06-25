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Uluslararası Bursa Festivali'nde ustalar geçidi

GÜNDEM 25.06.2022, 14:43
Uluslararası Bursa Festivali'nde ustalar geçidi

Bu yıl 60’ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali’nin bu akşamki konukları fantezi müziğin usta ismi Selami Şahin ile pop müziğin güçlü sesi Burcu Güneş olduBURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Bursa Festivali’nde Türk müziğinin iki ünlü yorumcusu Selami Şahin ve Burcu Güneş ile adeta ustalar geçidi yaşandı.

Konser öncesi etkinlik sponsoru Oyak Renault Kurumsal İlişkiler Direktörü Selim Akbaş ile BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, ünlü sanatçılara festival özel plaketini sundu. Bursa’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren usta sanatçı Selami Şahin, sahneye her çıktığında yeniden doğmuş gibi olduğunu belirterek 60 yıllık bir festivalde sahne almanın ise ayrı bir gurur olduğunu dile getirdi.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konserde, efsane şarkısı ‘Ay Şahit’ ile sahneye çıkan Burcu Güneş, seslendirdiği şarkılar kadar sahne performansıyla da Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kendisini Bursalı hayranlarıyla buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür eden Güneş, dillerden düşmeyen “Biz Aşkı Meleklerden Çaldık” şarkısını dinleyenlerle birlikte söyledi. Açıkahava Tiyatrosu’nu dolduran müzikseverlerin alkışlarla eşlik ettiği ünlü yorumcu, “Çıkmaz Sokaklar” şarkısının ardından sahneyi fantezi müziğin sevilen sesi usta sanatçı Selami Şahin’e bıraktı.

Muhteşem düetle, unutulmaz bir akşam

7’den 70’e herkesin şarkılarını dilinden düşürmediği Selami Şahin, efsane parçası “Seninle Başım Dertte” ile hayranlarını selamladı. “Alışmak Sevmekten Daha Zor Geliyor” ve “Ben Bir Tek Kadın Sevdim” şarkılarını Burcu Güneş ile düet yaparak söyledi. İkili muhteşem düetleriyle Bursalı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Düetin ardından konserine solo olarak devam eden Selami Şahin, “Gitme Sana Muhtacım”, “Başımın Tatlı Belası” gibi birçok sevilen şarkısını, hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Ünlü sanatçının muhteşem konserine “Sefam Olsun” şarkısıyla son veren Selami Şahin, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

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