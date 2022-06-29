Uluslararası Bursa Festivali'nde 7 dilde dünyanın şarkısı

Bu yıl 60.'sı düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, 1 Temmuz Cuma akşamı özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Kadının sesini Bursa'dan tüm dünyaya duyuran Nilüfer Kadın Korosu, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicisiyle buluşacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle, Atış Şirketler Grubu Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali tüm hızıyla sürüyor. Birbirinden ünlü yerli ve yabancı sanatçıları Bursalılarla buluşturan festivalde, 1 Temmuz Cuma akşamı ise çok özel bir gece yaşanacak.

,100 korist sahne alacak

Şef Dr. Aysel Gürel yönetimindeki Bursa Nilüfer Kadın Korosu, 100 koristi ile 'Dünya Şarkılarıyla Dilden Dile, 7 Bölge Türkiye' konseriyle izleyenleriyle buluşuyor. Aynı zamanda BKSTV Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Aysel Gürel'in 2005'te kurduğu Bursa Nilüfer Kadın Korosu Derneği, yaşları 45 ile 75 arasında değişen ve daha önce müzik eğitimi almamış 175 kadından oluşuyor.

Bugüne kadar onlarca ülke ve şehirde konser veren kadınlar, farklı dilde seslendirdikleri şarkılarla hem aile bütçelerine destek oluyor hem de kendilerini müzik alanında geliştirme imkânı buluyor. Bu kez muhteşem performanslarını Bursalı sanatseverler için sergileyecek olan Bursa Nilüfer Kadın Korosu konseri, ücretsiz olarak tüm Bursalılara açık olacak.