Uluslararası balık yakalama yarışması Kandıra'da başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması başladı.KOCAELİ ( İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, Uzunkum Tabiat Parkı'nda başladı. 28 Ağustos Pazar günü sona erecek yarışmada 8 ayrı ülkeden 16’sı yabancı toplamda 120 sporcu olta attı.

3 GÜN SÜRECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kandıra Belediyesi, İmeak Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Balık Yakalama Yarışması Kandıra Uzunkum sahilinde başladı.

16’SI YABANCI 120 SPORCU

Uzunkum sahilinde gerçekleştirilen Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması kamp ateşinin yakılmasıyla başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bando ekibi gösteri yaptı. Karadeniz Sahillerinde yapılan ilk Uluslararası Balık Yakalama Yarışması’na 8 ayrı ülkeden 16’sı yabancı toplamda 120 sporcu katıldı.

ÖDÜL TÖRENİ PAZAR GÜNÜ

Yarışmacılar, kura ile belirlenen kulvarlara yerleştirildi. 21.00 ila 24.00 saatleri arasında ısınma ve antrenman yapan sporcular, 3 etapta yarışacak. Derecelendirme, 1 ve 2. Etap yarışmalarında yakalanan balıkların puanlarına göre belirlenecek. Büyük balık etabı ayrı bir yarışma olarak uygulanacak. Yarışmada en büyük balığı yakalayan yarışmacı, Büyük Balık etabının şampiyonu olacak. Yarışmaların saha ve masa hakemliğini Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü üyeleri yürütecek. Yarışmanın ödül töreni ise Pazar günü yapılacak.