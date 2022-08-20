Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı dikey çözüm sunacak

Özellikle büyükşehirlerde bir trend haline gelen çok katlı dikey yapılaşmanın olmazsa olmazı niteliğindeki yeni nesil asansörler, Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek fuarda vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Tarsus Türkiye tarafından, AYSAD’ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteğiyle 18.’si düzenlenecek Uluslararası Asansör İstanbul’da, Türk Yapı Sektörü’ne alternatif dikey ulaşım çözümleri sunan daha akıllı, daha güvenli ve daha hızlı asansörler bir arada sergilenecek.İSTANBUL (İGFA) - Alanında dünyanın en canlı ticaret fuarı olan Asansör İstanbul’un Türk yapı sektörüne avantajlı satın alma fırsatları sunacağını vurgulayan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “9-12 Mart tarihlerinde 18. kez kapılarını açacak fuarımıza katılan firmalar, her gün milyonlarca insanın kullandığı asansörlere dair tüm yeniliklerini standlarında sergileyecek. Özelikle müteahhitlik ve inşaat firmalarının temsilcileri, yatırım aşamasındaki ya da devam eden çok katlı projeleri için en uygun dikey ulaşım çözümlerini Asansör İstanbul 2023’de bulabilecek” dedi.

“Yeni Dünya Yeni Fırsatlar” sloganıyla mart ayında kapılarını açacak olan Asansör İstanbul 2023’te aralarında Türkiye’nin lider firmaları ile dünya markalarının da olduğu en az 400 katılımcı, standlarında yeni nesil asansör teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturacak. Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek fuarda; başta konut ve ticari bina asansörleri olmak üzere, hastane asansörlerinden ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılara, oto asansörlerden yük ve servis asansörlerine, engelli asansörlerinden acil durum asansörlerine kadar tüm yeni makine, ekipman ve teknolojiler bir arada sergilenecek.