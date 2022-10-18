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Ulusal Staj Programı başvuruları başladı... Yaz stajlarına 'asgari ücret' ayarı

GÜNDEM 18.10.2022, 15:12
Ulusal Staj Programı başvuruları başladı... Yaz stajlarına 'asgari ücret' ayarı

Ulusal Staj Programı için 2023 yılı başvurularının açıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz stajları için ödenen asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükselteceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "e-İnsan Programı"nda konuştu.

Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde 900’den fazla kurumunun, 6 bin 800’den fazla hizmetiyle, 61 milyon kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet Kapısı uygulamasıyla dünyada ilk sıralara yerlşetiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken cazibe merkezi olduğunu söyledi. 

Yaz stajları için ödenen asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltileceğini kaydeden Erdoğan, "Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programımızdaki stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Özel sektör, 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir" dedi.

Erdoğan, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyacağı insan kaynağının belirlenmesi amacıyla 2023-2027 Stratejik İnsan Kaynağı planlamasının çalışmalarına başladıklarını söyledi.

https://youtu.be/7X0iY0ab6as

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