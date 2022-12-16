'Ulus markalama'da Türkiye olumlu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 16-17 Aralık tarihlerinde, İstanbul Maslak TİM Gösteri Merkezi’nde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu", dünyanın dört bir yanından uzman isimleri bir araya getiriyor.Uzmanlara göre Türkiye, ulus markalamada 5 üzerinden 3,2 oranında olumlu algıya sahip

İSTANBUL (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nın organizasyonluğunda TRT World Sunucu Yusuf Erim'in moderatörlüğünde düzenlenen "Dünyada Ulus Markalamada Trendler, Değişim ve Dönüşümler" başlıklı panelde konuşan Bloom Consulting CEO’su Jose Filipe Torres, ulus markalamanın ne olduğunu anlamanın çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Ulus markalamada bir ülkeye yönelik algının değiştirilmesinin kritik önemde olduğunu ve bunun nasıl değiştirilebileceğine dair soruların net bir cevabının bulunmadığını vurgulayan Torres, "Ulus markalama, bir ülkenin ya da şehrin adını söylediğinizde onun verdiği hisler ve duygulardır. Mesela Türkiye'nin adını duyduğumda hangi algının akla geldiğidir." ifadesini kullandı.

Bir ülke ile ilgili hislerin, o ülkeyi ziyaret etme oranlarını da etkilediğine dikkati çeken Torres, ulus markalama ile ulus pazarlamanın da ayrı şeyler olduğunun altını çizerek, ulus markalamanın algı, ulus pazarlamanın ise talep yaratma ve bunun üzerinde çalışma ile ilgili olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE DENİNCE İSTANBUL AKLA GELİR"

FutureBrand Latin Amerika Direktörü Gustavo Koniszczer ise "Marka dediğimiz şey, hikaye anlamına gelir ve bunu ülkelere veya uluslara uyarladığınızda bunların hikayesinden bahsedersiniz. Her bir ülkenin ya da ulusun kendi hikayesi bulunmaktadır. Mesela Türkiye denince İstanbul akla gelir." dedi.

Hedef kitle için markanın oluşturulması gerektiğini vurgulayan Koniszczer, ulus markalama yapan ülkelerin süreçten kazançlı çıktığını söyledi. Koniszczer, pandemi süreci sonrası ülkelerin etkisi ve gücü ön plana çıktı ve ulus markalamanın önemi arttığını kaydetti.