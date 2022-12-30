Uludağ Oteller Bölgesi'nde yılbaşı öncesi gıda denetimi

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Gıda ve Yem Şube Müdürü Mürvet Öztürk, Osmangazi İlçe Müdürü Şefik Çınar ve İl Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından yaklaşan yılbaşı sebebiyle Uludağ'da bulunan otel ve işletmelerde gıda denetimleri yapıldı.BURSA (İGFA) - Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve en çok tercih edilen kayak bölgesi olan Uludağ'daki bu işletmelerde kontrol görevlilerimizce gıda denetimleri yapıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan otel ve işletmelerdeki halk sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili denetimlerde, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda işletmeler bilgilendirildi.

5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında denetlenen işletmelerde; gıda ve alkollü içkilerin güvenilirliği, genel ve özel sağlık bilgisi esaslarına uyulup uyulmadığı, gıdaların saklanma, pişirilme, sunum koşulları kontrol edilerek özellikle alkollü içkilere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı.

Uludağ Oteller bölgesinde yapılan denetimleri değerlendiren İl Müdürü Hamit Aygül, Uludağ kış turizmi açısından önemli bir bölge olduğunu belirterek, "Bu bölgede gıda hizmeti sunan gıda satışı yapan toplam 74 tane işletme bulunmaktadır. Yılbaşı öncesi bu işletmelerde ki gıdaların uygunluğunu hijyen şartlarını incelemek için ekibimizle birlikte denetimlerimizi yapıyoruz. Yaptığımız bu denetimler ile yılbaşına oteller bölgesinde insan sağlığına yaraşır şekilde kaliteli güvenli gıda hazırlanmasının sağlanması açısından önem arz etmektedir. Denetimlerimiz yılbaşından sonrada düzenli olarak devam edecektir. Denetimlerimizde sadece gıdanın kendine değil; sunum satış yerlerine ve tezgahların hijyenini de kontrol etmekteyiz. Aynı zamanda alkollü içeceklerin barkod kontrolünü yaparak yasal yollardan gelip gelmediği de kontrol edilmektedir. Birlikte bu çalışmaları yürüttüğümüz jandarma birliklerine de teşekkürlerimi ifade ediyorum. İlerleyen süreçte birlikte çalışmalarımız sürecektir. Bu vesileyle bu kış sezonununda ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.