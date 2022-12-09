Uludağ'ın kaynak suyu İnegöl'de çeşmeden akacak

Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın uzun yıllardır kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ pandemi sürecinde verilen aranın ardından 2 yıl sonra geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştıBURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde her hafta Cuma sabahı farklı camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının ikincisi bu sabah Kemalpaşa Mahallesinde Yeşil Cami'de gerçekleştirildi.

Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu.

Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi.

ULUDAĞ’IN KAYNAK SUYU ÇEŞMEDEN AKACAK

Kemalpaşa Mahallesi'nin İnegöl’ün en büyük mahallelerinden olduğuna değinen Başkan Taban, altyapı çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Uludağ’ın suyunu vatandaşımızın evine kadar ulaştırmak adına içme suyu hatlarını yenilemeye gittiklerini belirten Başkan Taban, içme suyu altyapısıyla ilgili yüzde 50’ye ulaştıklarını, kalan yüzde 50’lik kısımla ilgili de Bursa Büyükşehir Belediyemiz yeni bir ihale gerçekleştirildiğini ve neticelenme aşamasında olduğunu kaydetti.

"İnegöl'ün altyapı çalışmalarında bir miktar daha zamana ihtiyacı var" diyen Başkan Taban, "Kanalizasyon ve yağmur sularıyla ilgili de ayrı çalışmalar olacak. Şu anda yağmur kanallarımız yok. Yağmur suları kanalizasyona gidiyor. Kanalizasyonlar doğrudan arıtmaya gidiyor. Bizim yağmur suyunu kanalizasyondan ayırıp derelerimize deşarj etmemiz gerekiyor. Ancak bunlar zor ve zahmetli çalışmalar. En çok şikayet aldığımız konular bunlar. Başkanım buralar kazıldı, kapatılmasını istiyoruz diyor vatandaşlarımız. Ancak çökme süresini beklemeden buraları asfaltlarsak, bu defa kısa süre sonra asfaltın çöktüğünü görüyorsunuz. O zaman da ne biçim asfalt atıyorsunuz, işinizi düzgün yapın deniyor. O yüzden ben biraz daha sabır istiyorum bu konuda" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin istişareler yapıldı.