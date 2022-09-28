Uludağ Elektrik'ten 'yeşil' farkındalık

Sağlık alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan Uludağ Elektrik, bağımlılıkla mücadelede Yeşilay’a destek verdiği proje ile faturalar üzerinden sosyal mesaj veriyor. Uludağ Elektrik, farkındalık için bu kez faturalarını yeşil renkte tasarladı.BURSA (İGFA) - Uludağ Elektrik, sağlık, çevre ve sosyal alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla sosyal faturalar projesine devam ediyor.

3 milyon müşterisine "Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz." mesajını ileten şirket, müşterilerinin hanesine konuk olurken, yeşil renkte tasarlanmış faturalarıyla da konuya güçlü bir farkındalık kazandırıyor.

Farkındalık yaratan projelerin toplumun bilinçlenmesinde büyük önem taşıdığını söyleyen Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, faturalar aracılığı ile sağlıklı bir toplum konusunda bilinç oluşturmaya katkı sağladıklarını söyledi.

Yeşilay ile birlikte hareket ederek faturalarda yer verdikleri mesajlarında müşterilerin bilinçlenmelerine katkı sağladıklarını belirterek, "Bu tarz projeler ile vatandaşlarımızı kötü maddelerden koruma ve uzak tutma konusundaki mücadeleye destek olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Av. İmren Çavuşoğlu ise; “Yeşilay olarak, bağımlılıklarla mücadelede önemli adımlar atıyor; hız kesmeden hem bağımlılığın oluşmasını engellemek hem de bağımlılıktan kurtulmaya destek olmak için pek çok çalışma yürütüyor, dünyada öncü bir rol üstleniyoruz. Bağımlılıktan uzak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak için 7’den 77’ye farklı yaş gruplarına yönelik projeler yürütüyoruz. Uludağ Elektrik iş birliğimiz ile 3 milyon Uludağ Elektrik müşterisinin hanesine ‘Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz.’ mesajı ve yeşil renkte tasarlanmış faturaları ulaştırarak, çalışmalarımızda böylesine kıymetli bir farkındalık oluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.