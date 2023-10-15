Uludağ Elektrik'ten 'pembe' farkındalık

Uludağ Elektrik, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği Pembe Fatura uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Ekim ayının “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılması sebebi ile bu hastalığa dikkat çekmeyi amaçlayan şirket, faturalarını pembe renkte tasarlayarak müşterilerine ulaştırıyor.BURSA (İGFA) - Sağlık, çevre ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlar doğrultusunda toplumda bilinç oluşturmayı amaçlayan Uludağ Elektrik, meme kanserine dikkat çeken Pembe Fatura projesini 2019 yılından bu yana sürdürüyor.

Şirket, hizmet verdiği tüm müşterilerine erken tanının önemine dikkat çeken mesajın yer aldığı pembe faturaları göndermeye başladı.

ONKO-DAY’ın pembe partnerlerinden biri olarak 3 milyon müşterisine “Düzenli kontrol ve mamografi sizi meme kanserinden korur.” mesajlı pembe faturaları ulaştıran Uludağ Elektrik, bu çalışması ile dünyada en sık görülen kanser türü olan meme kanserine yönelik farkındalık oluşturdu.

Şirketin işlem merkezi çalışanları da bu aya özel olarak pembe kurdele ve ONKO-DAY’ınmeme kanserine yönelik bilinçlendirme mesajıyla hediye ettiği inci küpeleri takarak konuya dikkat çekmeyi amaçladı. Yüzde 50'den fazla kadın çalışan oranına sahip olan Uludağ Elektrik, kadınların daha sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları için yaptığı çalışmalarla tüm platformlarda meme kanserine farkındalık ışığı yakmaya çalışıyor.