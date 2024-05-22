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Uludağ Elektrik'ten ödeme kolaylığı

Uludağ Elektrik, teknoloji odaklı yatırımlarını sürdürerek, hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırıyor Şirket, müşterilerinin kullanımına sunduğu ‘Ödeme İste’ özelliği ile dijital ödeme süreçlerinde yepyeni bir kolaylık daha sağlıyor Yeni özellik ile ödeme yapmak için sadece mobil bankacılıktan gelen bildirime onay vermek yeterli oluyor ‘Ödeme İste’ ile otomatik ödemelerde hesapta bakiye olmaması durumunda yaşanan sorunlar ortadan kalkarken, vadesi uzun süre geçmiş faturalardan haberdar olunmaması ve bu faturaların atlanması gibi durumlar da çözüme kavuşuyor

GÜNDEM 22.05.2024, 11:54
Uludağ Elektrik'ten ödeme kolaylığı

Uludağ Elektrik, teknoloji odaklı yatırımlarını sürdürerek, hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırıyor. Şirket, müşterilerinin kullanımına sunduğu ‘Ödeme İste’ özelliği ile dijital ödeme süreçlerinde yepyeni bir kolaylık daha sağlıyor. Yeni özellik ile ödeme yapmak için sadece mobil bankacılıktan gelen bildirime onay vermek yeterli oluyor. ‘Ödeme İste’ ile otomatik ödemelerde hesapta bakiye olmaması durumunda yaşanan sorunlar ortadan kalkarken, vadesi uzun süre geçmiş faturalardan haberdar olunmaması ve bu faturaların atlanması gibi durumlar da çözüme kavuşuyor.BURSA (İGFA) - Müşterilerine sunduğu çözümlerle hayatı kolaylaştıran ve 2024 yılını dijital dönüşüm yılı ilan eden Uludağ Elektrik, ‘Ödeme İste’ özelliğini kullanıma sundu. Uygulamaya alınan ve kullanıcı deneyimini iyileştiren özellik ile otomatik ödeme talimatı kaynaklı sorunlar, fatura unutma, yetersiz bakiye ve vadesi geçmiş borçlara karşın ‘ödeme iste’ ile bir onay yeterli olacak. Oluşturulan sistem ile otomatik ödeme talimatı bulunan tüketicilerin banka hesaplarında bakiye olmaması halinde, faturanın ödenememesi ve dolayısıyla ödemesi atlanılmış faturalarla ilgili aksaklıkların da önüne geçilecek.

UNUTULAN FATURALARI TEKRAR HATIRLATIYOR

Müşterilerinin kullanım deneyimlerini geliştirerek, müşteri memnuniyetini artırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan; “Ödeme İste özelliği ile öncelikli olarak hesapta bakiye olmaması nedeniyle otomatik ödeme talimatlarında yaşanan sıkıntılar ve geçmiş döneme ait unutulan faturalar gibi durumlara karşın müşterilerimize ödemelerini tekrar hatırlatma olanağı sağlıyoruz. Enerji sektöründe ilk olarak şirketimiz tarafından tüketicilerin hizmetine sunulan ‘Ödeme İste’ özelliği ile müşterilerimizin tek bir onayla ödeme yapabilecekleri bir sistemi devreye almış olduk. Sektörümüzde ilk olan bu özelliği ilk önce pilot olarak belirlediğimiz müşteri grubumuza uygularken, memnuniyet artırıcı ve dijitalleşme odaklı projelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz” dedi.

Uludağ Elektrik’in müşterilerine sunmuş olduğu ‘Ödeme İste’ özelliği, bir ödeme sistemi ve ödeme aracı/kanalı değil, ödeme öncesi kullanılan bir altyapı özelliği taşıyor. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde müşterilerin kullanım deneyimlerini geliştirme hedefi taşıyan bir hizmet olarak tanımlanan ‘Ödeme İste’ özelliğiyle firma müşteriden ödeme talep ettikten sonra, müşterinin bu talebi kabul etmesi durumunda ödeme FAST veya havale yoluyla gerçekleşiyor. İşlemin gerçekleşmesi için de sistemi kullanan tüketicilerin daha önceden kolay adres tanımlaması yapmış olması gerekiyor. Şirket sunduğu bu yeni özellikle ilgili de müşterilerini önemli bir konuda uyarıyor. Müşterilere giden bildirimlerde mutlaka “Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.’den gelmiştir” ibaresi olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Uludağ Elektrik bu uygulama ile sadece otomatik ödeme talimatlarından kaynaklanan sorunların değil, vadesi uzun süre geçmiş alacakların ödemelerini de sadece bir onay yoluyla yapma olanağı sunmayı amaçlıyor.

 

Elektrik faturası ödemek için tek bir onay yeter

İlerleyen zamanlarda devreye alınacak ikinci faz ile birlikte şirketin tüm müşterileri, elektrik faturalarını öderken; güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir ödeme deneyimi yaşama fırsatı yakalayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında faaliyete geçirilen ve para istemeyi kolaylaştıran “Ödeme İste” özelliği ile elektrik faturaları kolayca ödenebilecek. Kişiler, banka mobil uygulamaları üzerinden kendilerinden istenen ödeme taleplerini tek bir onayla gerçekleştirecek.

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