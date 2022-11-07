Uludağ'da düşen paraşütçüler kurtarıldı

Bursa'da Uludağ'ın kayalık alanlarına düşen yamaç paraşütçüler, JAK'ın başarılı operasyonu sonucu kurtarıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Uludağ'da yamaç paraşütünden düşerek mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "6 Kasım 2022 günü saat:16:41’te 112 İhbar hattına gelen ihbarda Osmangazi ilçesi Büyükdeliler Mahallesi (Uludağ Milli Parkı Güney Yamacı) Kayalık alanda Yamaç Paraşütü yapan iki kişinin Hava akımını yitirmesi sonucu kayalığa düşerek mahsur kaldığı ihbarı alınmıştır. 2. Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde şahısların bulunduğu yere ulaşılarak, mahsur kalınan yerden kurtarılmışlar, yapılan ilk tespitte önemli bir sağlık sorunlarının olmadığı anlaşılmıştır. Kurtarılan vatandaşların E.A. (-E, 1975) ve O.S. (-E, 1966) oldukları, hafif şekilde diz ve bilek kısımlarında yaralanmalar olduğu tespit edilmiştir" denildi.