Uludağ bir kaçaktan daha arındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yeşil cennetin adeta her santimini mercek altına alarak ruhsatsız yapıları tespit eden belediye ekiplerinin gözünden, Hüseyinalan Mahallesi’nde çam ağaçlarının arasına gizlenmiş şekilde inşa edilen ahşap ev de kaçmadı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, gerek tarım arazilerinin gerekse orman arazilerinin kaçak yapılaşma ile talan edilmemesi adına yoğun mesai harcıyor.

Son dönemde Uludağ’ı kaçak yapılardan temizlemek adına büyük bir mücadele ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, Hüseyinalan Mahallesi’nde izinsiz olarak inşa edildiği belirlenen bir ağaç evin yıkımını gerçekleştirdi. Doğal sit alanı üzerine çam ağaçlarının gizleyeceği şekilde inşa edilen ahşap evin yıkımı için bölgeye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yapının içerisindeki eşyaların arazide müsait bir yere taşınmasını sağladı. İçerisi boşaltılan ev daha sonra iş makinesi ile yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.