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Uludağ Alan Başkanlığı teklifi yasalaştı

GÜNDEM 19.01.2023, 01:16
Uludağ Alan Başkanlığı teklifi yasalaştı

Uludağ Alanı hakkında kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.ANKARA (İGFA) - Bursa Milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu ile 43 Milletvekilinin Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri tamamladı. Mecliste kabul edilen teklif, yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanuna göre; Uludağ Alanı sınırlarında kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığı'nca kamulaştırılabilecek.

Uludağ Alanı'nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek, Uludağ Alanı'nda gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi Uludağ Alan Başkanlığı'nda olacak.

Uludağ Alanı'nda kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri tesisler kurulamayacak. Ancak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Maden Kanunu hükümlerince işletme ruhsatı almış alanlarda, Alan Komisyonunca belirlenecek kriterlere uyulması kaydıyla kazanılmış haklar korunarak faaliyetler sürdürülebilecek. Bunun dışında madencilik faaliyetleri yapılamayacak, entegre tesislere yer verilemeyecek.

Uludağ Alanı sınırları içinde Orman Kanunu, Çevre Kanunu ile Kara Avcılığı Kanunu'nda yasaklanan fiillerin işlenmesi halinde idari para cezaları iki misli artırılacak; izinsiz araştırma, kazı ve sondaj yapanlara yönelik cezalar yarı oranında artırılarak tatbik edilecek.

Uludağ Alanı'nın sınırları, bölgenin kültürel ve doğal varlıkları ile turizm potansiyeli göz önünde tutularak ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile değiştirilebilecek.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, "Uludağ'ı tek kişiye teslim etmiyoruz, devletin eline teslim ediyoruz." dedi.

Uludağ'ın, 70 yıl önceye göre dizayn edildiğini söyleyen Aydın, Uludağ'da otopark ve tuvalet sorunu olduğunu belirterek, "Derdimiz, Uludağ'ımızı Bursa'ya, Türkiye'ye yakışır şekilde dizayn etmek. Burayı sizler gelip gördüğünüzde 'iyi ki bu kanun çıktı' diyeceksiniz. Bu düzenleme, kesinlikle Uludağ'ın bundan sonra yaşanılabilirliğini çok daha iyi bir noktaya çekmek için." değerlendirmesini yaptı. Uludağ'ı dünyadaki benzerlerine uygun hale getirmek istediklerini anlatan Aydın, "Gelecek nesillerimize güzel bir miras bırakmanın peşindeyiz, başka bir derdimiz yok. Bunu gerçekten anlamanızı istiyorum. 100 yıl önceki hayat ile şimdiki hayatı beraber götüremeyiz. Yolu, tuvaleti, otoparkı olmayan bir Uludağ'a kim gelmek ister? Uludağ Milli Parkı'na zarar vermiyoruz, milli parkın dışında olan, yalnızca oteller bölgesinde yapılan yapıların bugünün şartlarına uyarlanmasını ve hiçbir artış olmadan yalnızca günün şartlarına uygun bir hale getirilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, kanun teklifiyle Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığı'nda toplanmasının öngörüldüğünü belirtti. Vahapoğlu, Uludağ Alanı'nda yapılacak tüm uygulamaların, Uludağ Alan Komisyonu kararına göre yürütüleceğini aktardı.

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