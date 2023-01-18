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Uludağ Alan Başkanlığı hakkındaki teklif TBMM'de

GÜNDEM 18.01.2023, 05:24
Uludağ Alan Başkanlığı hakkındaki teklif TBMM'de

Uludağ'da Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda tamamlandı.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında toplanmasını öngören Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, gündeme getirilmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, kanun teklifinin hazırlanma sürecinin yetersiz kaldığını savundu.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Uludağ Alan Başkanlığının, bölgede planlama yetkisine sahip birden fazla kurum olmasının yarattığı ağır bürokrasi nedeniyle, mevcut sorunların çözülmesine yönelik etkin ve hızlı bir planlama süreci gerçekleştireceğini söyledi. Uludağ Alan Başkanlığının kurulmasıyla alanın doğal sit koruma statülerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını vurgulayan Erbaş, "Bu alanlarda yürürlükteki koruma mevzuatı ve ilke kararları geçerliliğini devam ettirecektir. Uludağ Alan Başkanlığı'nın kurulmasıyla alanın birinci ve ikinci derece doğal sit alanı statüsü de devam edecektir." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Uludağ Milli Parkı'nda bir yetki karmaşası olmadığını belirterek, "Gündeme getirilen ve güçlü yetkilerle donatılan bu kurum yerine Milli Parklar Genel Müdürlüğü Uludağ Milli Parkı bu yetkilerin önemli bir kısmı tarafından desteklenmiş olsaydı, Uludağ gelecek yüzyıllara, gelecek bin yıllara son derece sağlıklı bir biçimiyle aktarılabilirdi" görüşünü savundu.

"ULUDAĞ, BURSAMIZIN GÖZBEBEĞİDİR"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Uludağ alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi'nin yetki kullandığına dikkati çekti. Çavuşoğlu, yetkili birden fazla kurumun olmasının meydana getirdiği ağır bürokrasinin, mevcut sorunların çözülmesine yönelik etkin ve hızlı bir planlama sürecinin gerçekleştirilememesine neden olduğunu kaydederek, söz konusu alanda plansız ve kontrolsüz bir yapılaşma süreci yaşandığını vurguladı.

https://twitter.com/Hakan_cavusoglu/status/1615445590720249857

"YAPI YOĞUNLUĞU ARTMAYACAK AKSİNE DÜZENE SOKULACAK"

"Uludağ alanının bütüncül bir bakış açısıyla planlanmasını ve yönetilmesini sağlamak, yetki karmaşasını ortadan kaldırmak, ihtiyaçlara en kısa sürede etkin çözümler üretebilmek, alanın Bursa ile bağını kurmak ve alanın koruma kullanım dengesini sağlayarak gerçek hüviyetine kavuşmasını temin etmek için alan başkanlığı kurulması hedeflenmektedir" diyen Çavuşoğlu, "Uludağ Alan Başkanlığı ile yapı yoğunluğu artmayacak; aksine alanın bir düzene sokulması, koruma ve kontrolün daha sıkı şartlarla sağlanması hedefleniyor. Alan sınırına özellikle potansiyel kayak alanlarının bulunduğu çanak alanlar dahil edilmiş olup, bu alanlarda yapılaşma yoğunluğunu artıracak konaklamaya yönelik tesisler değil sadece kayak pistleri, doğa sporlarına yönelik yürüyüş ve keşif parkurları ile bu faaliyetlere yönelik mola noktaları ve kayak pistlerinin alt ve üst istasyonlarında küçük ölçekli günübirlik tesislerin kurulması öngörülmektedir" diye konuştu.

ULUDAĞ'DA 4 BÖLGE KAPSAM DIŞI TUTULDU

Sarıalan, Kirazlıyayla, Bakacak ve Çobankaya bölgelerinin sınıra dahil edilmediğini belirten Çavuşoğlu, alanın batısında ve kuzeyinde bulunan orman alanları, alanın doğusunda bulunan buzul göllerinin Uludağ alan sınırları kapsamı dışında tutulduğunu bildirdi.

Uludağ alanında kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri tesisler ile madencilik faaliyetleri ve entegre tesislerinin yapılmasının yasaklandığının altını çizen Çavuşoğlu, her tesis için başkanlığın koyacağı esaslar çerçevesinde çevre sorunu meydana getirmeyecek şekilde atık su arıtma sistemiyle donatılmasının zorunlu olacağını söyledi.

Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

AK Parti Bursa Milletvekilleri, kanun teklifi görüşmeleriyle esnasında AK Parti Grup Başkanvekili Çankırı Milletvekili Av. M. Emin Akbaşoğlu ile çektirdiği fotoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bursa Milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu ile 43 Milletvekilinin Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi (2/4750) ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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