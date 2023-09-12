Ulucanlar'dan Yeni Anayasa mesajı... Türkiye Yüzyılına yeni anayasa çok şey katacak

"1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin yllık geçmişe sahip Türkiye'nin yeni bir anayasayı hak ettiğini belirterek, bu konuda parlamentodaki tüm gruplarla görüşeceklerini ve kapılarını çalacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu" düzenleniyor.

İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen sempozyumda, hazırlanacak yeni anayasanın çağın demokratik gerekleri ile temel hak ve hürriyetleri güvence altına alması yönündeki temel yaklaşımlar ele alınıyor.

Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir dönemde Türkiye Yüyılı iddiamızı hayata geçirebilmek için yeni bir Anayasa'ya ihtiyacın olduğunun bir gerçek olduğunu söyledi.

"Bize düşen görev sistemi en sürdürülebilir şekilde kurmaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize lazım olan milletimizin dünyaya ve hayata bakışına, ülkemizin hedeflerine uygun bir Anayasa metnidir. Bu konuda parlamentodaki tüm gruplarla görüşeceğiz, kapılarını çalacağız. Yeni Anayasa için yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, geçirdiği değişikliklerle yamalı bohçaya dönen Anayasa ile yola devam etmenin taşınması zor bir yüke dönüştüğünü ifade ederek, anayasaların değişmez metinler olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç şüphesiz yeni anayasa metni sihirli bir değnek gibi ülkenin siyasi, sosyal ekonomik yapısını bir anda değiştirip Türkiye'yi bir masal diyarı haline getirmeyecektir. Ancak milletin ortak değerlerini, ülkenin ortak geleceğini, devletin bekasını, insanların doğuştan gelen hak ve özgürlüklerini, siyasi aktörlerin uzlaşmasını velhasıl tüm bunları şüpheye yer bırakmayan bir meşruiyet zemininde kuşatan yeni anayasanın Türkiye'ye çok şey katacağı açıktır" diye konuştu.

https://youtu.be/G2gg4JMlgfI

İletişim Başkanlığı ile Hukuk Politikaları Kurulu'muzun düzenlediği sempozyumun yeni anayasa kararlılığımızın bir ifadesi olarak gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenleri ve katılımcıları tebrik etti. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız" mesajı verdi.

Sempozyumun, "Yeni Anayasa İhtiyacı ve Temel Yaklaşımlar" başlıklı ilk oturumunda, 1876 tarihli Kanun-i Esasi'den 1982 Anayasası'na kadar kabul edilen anayasalar ele alınacak. Ayrıca hazırlanacak yeni anayasanın hangi değerleri esas alması gerektiği değerlendirilecek.

"Yeni Anayasada Hak ve Özgürlükler Yaklaşımı ile Erklerin Düzenlenme Esasları ve İlişkileri" başlıklı ikinci oturumda ise yeni anayasada yasama, yürütme ve yargı erklerinin hangi ilke ve değerler ekseninde düzenlenmesi gerektiği ortaya konulacak. Bunun yanı sıra yeni anayasanın çağın demokratik gereklerine ve insan onuruna yaraşır şekilde temel hak ve hürriyetleri güvence altına alması yönündeki temel yaklaşımlar tartışılacak.