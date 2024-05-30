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Ulubatlı Hasan memleketi Karacabey’de törenle anıldı

İstanbul’un fethi sırasında surlara ilk bayrağı diken Ulubatlı Hasan, Fetih etkinlikleri kapsamında Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Mahallesinde anıldı Uluabat Muhtarlığı ve Karacabey Belediyesi’nin düzenlediği törenle anılan Ulubatlı Hasan anma etkinliklerinde konuşan Belediye Başkanı Fatih Karabatı ‘Gelecek yıllarda kahramanımıza yakışan, fetih ruhunu yansıtan daha güçlü bir etkinlikle bugünü yaşayacağız’ dedi

GÜNDEM 30.05.2024, 16:48
Ulubatlı Hasan memleketi Karacabey’de törenle anıldı

İstanbul’un fethi sırasında surlara ilk bayrağı diken Ulubatlı Hasan, Fetih etkinlikleri kapsamında Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Mahallesinde anıldı. Uluabat Muhtarlığı ve Karacabey Belediyesi’nin düzenlediği törenle anılan Ulubatlı Hasan anma etkinliklerinde konuşan Belediye Başkanı Fatih Karabatı ‘Gelecek yıllarda kahramanımıza yakışan, fetih ruhunu yansıtan daha güçlü bir etkinlikle bugünü yaşayacağız’ dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un fethinin 571. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bursa’nın Karacabey İlçesinde Uluabat Hasan törenle anıldı. Törene Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İlçe Müftüsü Abdullah Karaca ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Uluabat Camii’nde mevlit okunmasının ardından başlayan tören kapsamında ilk olarak mehteran konseri gerçekleşti. Konserin ardından Ulubatlı Hasan anıtına Muhtar Ramazan Hamamcı tarafından konulan çelenk sonrası günün anlam ve öneminin yer aldığı konuşmalara geçildi. Törende ilk olarak kürsüye çıkan mahalle muhtarı Hamamcı ‘ İstanbul’un fethi kahramanlarından olan mahallemizin yiğit evladı Ulubatlı Hasan’ın şehadetinin 571. Yıl dönümü idrak etmekteyiz. Başta köyümüz Şehidi olmak üzere tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bizlere bu günde maddi manevi desteklerini esirgemeyen herkese de sonsuz şükranlarımı da sunarım. Yiğidimiz 1390’da mahallemizde dünyaya gelmiştir. İstanbul’un fatihi olan Fatih Sultan Mehmet’in de medrese arkadaşıdır. Fetih sırasında İstanbul surlarına ilk şanlı Türk bayrağı dikerken 29 Mayıs 1453 tarihinde şehit olan Ulubatlı Hasan asırlar geçse de adı her daim gururla övünçle nesilden nesile adı anılacaktır’ dedi. Törende konuşan Belediye Başkanı Fatih Karabatı ’da ‘ İstanbul’un fethinin 571. yılını kutluyoruz. İstanbul fethi denince akla ilk gelen kahramanlarımızdan biri Uluabat köyümüzden, hemşerimiz Ulubatlı Hasan’ımızdır. Fatih Sultan Mehmet 1453’te aşılmaz denen surları aşmış ve dünyada bir tarih yazmıştır. Bu muhteşem zaferin ardındaki kahramanlar, askerler tarih sahnesinde önemli bir iz bırakmıştır. Bu vesileyle başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere din, vatan ve bayrak uğruna şehit düşen askerlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bundan sonraki kutlamalarda olacak etkinliklerde daha kapsamlı daha nitelikli günün anlam ve önemini hak eden bir anma töreni belediye olarak organize edeceğimizi belirtmek istiyorum’ dedi. - Şuradaki olan tablodan aslında muzdarip olduğumu protokolün ilgisizliğine üzüldüğümü belirtmek isterim. Bizi burada bu anlamlı günde bir araya getiren, tarihi zaferin ardındaki kahraman askerimiz Ulubatlı Hasanı hep beraber burada anmamız gerekiyordu. Bundan sonraki etkinliklerimizde daha ciddi, daha büyük katılımlı anma töreni gerçekleştireceğiz. Ulubatlı Hasan’ımız bizim atamız ve atamıza sonsuz şükranlarımızı buradan beyan etmek istiyorum.

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