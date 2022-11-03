Ülke tarımı Kocaeli'de masaya yatırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nda “Tarımda örgütlenme ve istihdam” konusu ele alındıKOCAELİ (İGFA) - Ülke tarımının daha iyi noktaya getirilmesi amacıyla “30 Büyükşehir, tarım için birlikte” sloganı ile düzenlenen “2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 30 Büyükşehir Belediyesi’nin katılımıyla devam ediyor.

Türkiye’deki tüm Büyükşehir Belediyelerinin tarım hizmetleri birimlerini bir araya getiren çalıştayda tarım ile ilgili her şey konuşuluyor. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk’un moderatörlüğünde yapılan oturumda Konya, Muğla ve İzmir Büyükşehir Belediyesinden gelen yetkililer, “Tarımda örgütlenme ve istihdam” birer sunum gerçekleştirdi. Prof. Gülçubuk, Büyükşehir yasası ile büyükşehir belediyelerinin tarımsal ve kırsal hizmetlerde sorumluluklarının arttığını belirterek, büyükşehir belediyelerinin ortak bir çalışma ve bilgi paylaşımında bulunmalarına imkan veren çalıştayın çok verimli geçtiğini söyledi.

“MUĞLA PİLOT İL SEÇİLDİ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem, “Muğla’da Kooperatifçilik” konulu sunum yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan tarımsal proje ve faaliyetlerdeki tüm kriterlerin belirlenmesi amacıyla "Destekleme Yönetmeliği" hazırlandığını aktaran Kallem, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen Yerel Yönetim Reformu projesinde örnek gösterildiklerini ve Muğla’nın pilot bölge seçildiğini belirtti.

Kallem, “Kooperatif ve birliklerden talepler aldık ve Muğla modelini oluşturduk. Daha fazla kooperatif ve birlik kurmak yerine, mevcutlarını birleştirmeyi hedefledik. Kadın girişimcilerin kurduğu kooperatiflerin desteklemesi konusunda öncelik tanıdık. Kamu kaynağını etkili yerinde ve kullandık. Bölgelere göre projeler hazırladık. Örneğin Marmaris’te tıbbi aromatik ve bal yetiştiriciliğine destek verdik. Bu işi yapan kooperatifleri destekledik. Bölgeye göre yetiştirilen, ürünlere Büyükşehir Belediyesi damgasını vurduk. Bir bakıma garantör olduk. Bu güven sayesinde ürünler marka değeri taşıyor. Pazarlama konusunda bilinçlendirme yaptık. Belediye olarak yanlarında olduk ama bir yerden sonra kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için bundan sonraki süreçlerde kooperatif ve birlikler kendi çalışmalarına yön verdiler.” diye konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin TABİP projesi kapsamında distilasyon tesisi kurduğunu anımsatan Kallem, “Biz kooperatiflerimizin ürünlerini buraya gönderip, işlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunacağız. Her yere tesis yapmaktansa, bu şekilde hareket etmek daha doğru olacaktır. Pilot bölge seçilen Muğla’da, “Toprağını satma, ürününü sat” sloganı ile hareket ediyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası, kırsal kesimi, dolayısıyla tarımı ve hayvancılığı destekleme konusunda elimizi güçlendirdi. Buna uygun yönetmelikler hazırlandı.” değerlendirmesinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık, Konya’nın, 1 milyon 890 bin hektar tarım arazisi ile tarımın başkenti olduğunu vurguladı.

Çalıştayın 2. günü tarım ve hayvancılık alanındaki farklı oturumlarla devam etti.

Sürdürülebilir Hayvancılık Uygulamaları oturumunda Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden Doç. Dr. Cemil Tölü moderatörlüğü üstlendi. Oturumda Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Serkan Akça, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden Bilal Yeniay ile Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ahmet Yavuz uygulamalara ilgili örnekleri anlattı.