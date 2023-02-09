Ülke genelinde eğitimin başlangıcı bir hafta daha uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilde okulların 20 Şubat'ta başlayacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Deprem bölgesinde eğitim öğretime 2 haftalık, ülke genelinde ise 1 haftalık ara verildiğini anımsatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretimin başlayacağı tarihle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Deprem bölgesi Malatya'da incelemelerini sürdüren Bakan Özer, TRT Haber'in canlı yayınında yaptıı açıklamada, 71 ilde okulların 20 Şubat'ta eğitim öğretime başlayacağını duyurdu. Bakan Özer, deprem bölgelerinde de daha önce 20 Şubat olarak açıkladıkları eğitimin başlangıç tarihiyle ilgili şimdilik herhangi bir karar almadıklarını açıkladı.

"DEPREM BÖLGESİNDE DEVAM KOŞULU ARANMAYACAK"

Öte yandan Malatya'dan NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Bakan Özer de, deprem bölgelerinde eğitimin nasıl devam edeceğine ilişkin de okullarda eğitim gören öğrenciler için ikinci dönemde devam koşulu aranmayacağını açıkladı.

Millî Eğitim Bakanlığının tüm imkânlarıyla sahada olduğunun altını çizen Bakan Özer, vatandaşlara okul, yurt, uygulama oteli ve öğretmenevlerinde barınma imkanı sağladıklarını aktardı. Özer, "800 bin sıcak yemek dağıtıyoruz. Meslek liselerinde üretilen yemekleri, uygulama otellerinde üretilen yemekleri... Öğretmenlerimiz sahada gönüllü olarak çalışıyorlar." dedi.