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Ulaştırma Bakanı’ndan Kılıçdaroğlu’na sert yanıt
GÜNDEM 08.02.2023, 14:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Hatay Havalimanı yanıtı geldi.
ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız” ifadelerini kullandı.
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