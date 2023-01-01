Ulaşımın gücüne 'hız' ve 'güç' katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılını değerlendirdi. 2022 yılına Konya-Karaman hızlı tren hattının açılışı ile 'hızlı' başladıklarını anımsatan Karaismailoğlu, demiryolu ağının gücüne güç kattıklarını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, her sene olduğu gibi 2022 yılında da mega projelerle tarihe imza atmaya devam ettiklerini belirterek, geçen yıl Konya-Karaman Hızlı tren hattı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Rize-Artvin Havalimanı, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Eğiste Viyadüğü başta olmak üzere birçok proje ile vatandaşların hayatını ve ulaşımını kolaylaştırdıklarını vurguladı.

Konya-Karaman Hızlı tren Hattında hem yük hem yolcu taşımacılığını birlikte yaptıklarına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 20 dakikadan 40 dakikaya düştü. Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi de 3 saat 10 dakikadan 2 saat 40 dakikaya indi" dedi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SADECE ÜLKEMİZİN DEĞİL DÜNYANIN DA MEGA PROJESİ

Sadece Türkiyenin değil dünyanın da mega projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsünün 18 Martta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle vatandaşların hizmetine sunulduğunun altını çizen Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerin ülkemizin geleceğinde büyük pay sahibi olmasının gururunu taşıdıklarını söyledi.

"Projelerimiz, eserlerimiz ve hizmetlerimiz, Türkiye Yüzyılına sağlam adımlarla ilerleyen güzel vatanımızın yolunu açıyor" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Son 20 yılda ulaştırma ve iletişim alanında nice başarılara imza attık. 1915 Çanakkale Köprüsü gibi nice dev eseri ülkemizin ticaretine, turizmine kazandırdık. Hiç şüphesiz 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu da bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna projelerinden biridir. Ülkemize sağladığı ve sağlayacağı faydaların yanı sıra dünyanın hizmetine sunduğumuz bir mühendislik başarısıdır. İlklerin ve enlerin projesi 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 metrelik kulelerin üzerine yerleştirilen 16 metrelik mimari amaçlı top mermileriyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olarak da tarihe geçti" değerlendirmesinde bulundu.

Sadece karayollarında değil havacılık alanında da önemli adımlar attıklarını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Tokat Yeni Havalimanıyla ile Tokattın kalkınma seferberliğini daha ileri noktalara taşıdıklarını ifade etti.

Rize-Artvin Havalimanının da dünyanın sayılı projeleri arasında yer aldığının altını çizen Karaismailoğlu, deniz dolgusu üzerinde inşa edilen dünyada benzeri sayılı olan Rize-Artvin Havalimanının Avrupada bir örneği olmadığına dikkati çekti.

İSTANBUL'U MODERN RAYLI SİSTEM AĞLARIYLA DONATIYORUZ

Ankara-Kayseri arasında seyahat süresini 2 saate düşürecek Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattının temelini de attıklarını belirten Karaismailoğlu, hat tamamlandığında Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu ile de entegre olacağını kaydetti. Şehiriçi raylı sistemler üzerinde de proje çalışmalarının devam ettiğini, geçen yıl Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını hizmete açtıklarını kaydetti. Karaismailoğlu, günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattıyla Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında seyahat süresinin 10 dakikaya düştüğüne işaret ederek, Projelerimizle, İstanbulu modern raylı sistem ağlarıyla baştan başa donatıyoruz dedi.

UYDU FİLOMUZUN EN GÜÇLÜSÜ TÜRKSAT 5B'Yİ HİZMETE ALDIK

İletişim alanında da yatırımların hızla devam ettiğini, 2022de Türksat 5B uydusunun hizmete alındığını ifade eden Karaismailoğlu, Uydu filomuzun en güçlüsü olan Türksat 5Bnin kapasitesi, sabit uydulara göre 20 kat daha fazla olacak. Bir yıl içerisinde, iki ayrı haberleşme uydusunu başarı ile uzaya gönderen dünyada sayılı ülkeler arasında yerimizi aldık. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünde, yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Karaismailoğlu, Malatya şehir merkezinden geçen mevcut yolda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltan Malatya Çevre Yolu Projesini hayata geçirdiklerini, 26 kilometrelik 1. Kesimin hizmete açıldığını aktardı.

Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Zonguldak-Kilimli arası 4,5 kilometre kısaldığının altını çizdi. Karaismailoğlu, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indi. Ayrıca, Filyos Limanına da ulaşım kolaylaştı ifadelerini kullandı.

Kaynarca-Karasu yolunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, İzmit-Kandıra-Kaynarca Yolu Projesinin tamamlanmasıyla güzergahın 15 kilometre kısalacağını, seyahat süresinin de 60 dakikadan 40 dakikaya ineceğini belirtti.

Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları ile Saray-Vize-Pınarhisar ve Kırklareli arasındaki yoğun ağır taşıt trafiğini şehir merkezlerinin dışına alındığını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, çevre yolları ile ilçe merkezlerindeki mevcut yoldan geçen trafik akışının şehrin dışarısına alınarak, bölünmüş yol kalitesiyle daha konforlu ve emniyetli hale getirildiğini kaydetti. Sinopta sel bölgesinde zarar gören Ayancık İkisu, Şevki Şentürk ve Taşova Sanayi Mahallesi Köprülerini yeniden inşa ederek, hizmete açtıklarını ve bölgede güvenli ulaşımın sağlandıklarını aktaran Karaismailoğlu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Adana Baklalı Köprülü Kavşağının 213 kilometrelik otoyol projesinin bir bölümünü oluşturduğunu, kavşağın açılmasıyla birlikte hem sanayi gelişiminin hızlandığını hem de ulaşımın kolaylaştığını vurguladı.

KAZ DAĞLARINDAKİ KESKİN VİRAJLAR KORKULU RÜYA OLMAKTAN ÇIKARILDI

Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Troya-Assos tünellerinin hizmete alınmasıyla onlarca keskin virajı olan Kaz Dağlarını sürücülerin "korkulu rüyası" olmaktan çıkardıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, ayrıca, 50 bin fidan dikerek bölgenin habitatına ek bir fayda sağladıklarını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolunun, Doğu Anadolu Bölgesini, Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlayan Kuzey-Güney aksının önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Ayrıca, Malatya Hekimhan Yolu, Diyarbakır Güneybatı Çevreyolu, Bitlis Çevreyolu ve kavşağı, Bursa TOGG Fabrika yolları, Balıkesir Bandırma Girişi Köprülü Kavşağı, Horasan Karakurt Yolu Taşlı Güney 2 Viyadüğü, Batman Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yolları, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevreyolu, Mersin-Tarsus Otoyol Ayrımı ve Mersin OSB Bağlantı Kavşağı, Samsun Kavak-Asarcık Yolu, Mardin Midyat Şehir Geçişi Bağlantı Yolları ve Midyat Nusaybin Yolu, Bitlis Çayı Viyadüğü ve bağlantı yolları ile Erzurum İspir Rize Yolunun da geçen yıl hizmete açılan projeler arasında yer aldığını aktaran Karaismailoğlu, geçen yıl Türkiyenin dört bir köşesine imza attıklarını, bu yıl da hız kesmeden bu çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.