Ulaşıma yönelik bayram tedbirleri alındı... Köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı’nda köprü, otoyol ve toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Bayram süresince köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tedbirlerine yönelik basın açıklaması yaptı.

Köprü ve otoyol ücretlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bayram süresince ücretsiz yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz olacak. Fahiş fiyat biletlerine geçit vermeyeceğiz. 81 ildeki yolcu terminallerinde yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik denetimleri sıklaştırmış durumdayız" dedi.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/1672139604642889728

Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 24 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 00.00’dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 07.00’a kadar, yap işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan “Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerini ücretsiz olarak kullanabileceklerini söyledi.

Vatandaşların Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan (Salı Gününü, Çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 24.00’a kadar Başkentray-Marmaray ve İZBAN ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak kullanabileceklerini belirten Bakan Uraloğlu, hız ve maliyet açısından avantaj sağlayan demiryolu taşımacılığında, hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidildiğini kaydetti.

SÜRÜCÜLERE YÖNELİK TAVSİYELER

Bakanlık, seyahate çıkacak sürücülere ilişkin dikkat etmeleri gereken önerilerde bulundu.

- Sürücülerimizin gerek asfalt sathi kaplama yapımı ve gerekse yol yapım, bakım ve onarımının yapıldığı yol kesimlerindeki uyarı levha ve işaret ile işaretçilere uymaları, belirtilen hız limitini aşmamaları.

-Tatile gidiş ve dönüş günlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmaları.

- Araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu almamaları,

- Yola çıkan tüm sürücülerin hava, yol, araç ve psikolojik durumlarını dikkate almaları, yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takmaları.

-Sürücülerimizin yola çıkmadan önce yol durumu hakkında, Karayolları Yol Danışma Biriminin 0 312 449 91 99 Nolu telefonundan veya ücretsiz Alo 159 hattından bilgi almaları;

-KGM’nin internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde hizmete giren “Güzergah Analizi” programı ile; yol kullanıcılarının en uygun güzergah ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları, yol ve hava durumunu, önemli yerleri internetten görsel olarak sorgulamaları mümkün olabilecek.