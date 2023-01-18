Ulaşım zammına 'Saadet' tepkisi

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, ulaşıma dair yapılan açıklamaların enflasyonla savaşta yaralanan asgari ücretli için merhem olmayacağını belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

SP Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, “Türkiye'yi enflasyon belasından kurtarmak adına fedakarlığı kurumların yapması gerektiğini kaydederken, "Vatandaşa verilen asgari ücret zammının erimemesi için kurumlar taşın altına elini net bir şekilde koymalıdır. Artan asgari ücretle beraber tüm mecralarda zamlarda gelmeye başladı. Vatandaşın parası yine pul oldu. Başka iller ile kendimizi kıyaslayıp kendimizi üstün görerek başarıya ulaşamayız. Yapmayın Allah aşkına! Ezdirmeyin halkı enflasyona! Geçen yıldan bu zamana kadar 4. zammı yapıp bir kısmını biz sübvanse ediyoruz demenizin bir anlamı yok. Ben bu hatadan da dönüleceğine ve yapılan zammın geri alınacağına inanıyorum. Vatandaşını seven, gönülden bu işleri yaptığını söyleyenler bunun gerekliliklerini de ortaya koyar.” açıklamasında bulundu.